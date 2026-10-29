Мясо с овощами на одном противне: простой рецепт ужина в духовке

Для семейного ужина можно запечь домашнего петуха вместе с картофелем, морковью, луком и свеклой. Перед приготовлением птицу маринуют в смеси соевого и батумского соусов с чесноком и специями, благодаря чему мясо приобретает выразительный вкус. Овощи запекаются на том же противне и пропитываются соками и ароматами маринада. Блюдо сначала готовят под фольгой, а в конце открывают, чтобы получить румяную корочку.

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Идея приготовления сытной запеченной картошки с курицей и овощами опубликована на странице mariiam foodblog в Instagram.

Ингредиенты:

Домашний петух – 1 шт.

Картофель – 1 кг.

Лук – 2 шт.

Морковь – 1-2 шт.

Свекла – 1 шт.

Чеснок – 4-5 зубчиков

Соевый соус – 3-4 ст.л.

Батумский соус – 2–3 ст.л.

Масло – 2 ст.л.

Паприка – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Другие специи – по вкусу

Соль – при необходимости

Свежая зелень – для подачи

Способ приготовления:

1. Подготовьте птицу. При необходимости промойте домашнего петуха и тщательно обсушите бумажными полотенцами. Если тушка крупная, ее можно разрезать на порционные куски, чтобы мясо было удобнее подавать.

2. Смешайте соевый и батумский соусы, масло, измельченный чеснок, паприку и черный молотый перец. Натрите этой смесью птицу со всех сторон. Оставьте мариноваться в холодильнике минимум на 2-3 часа, а лучше на ночь.

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3. Картофель нарежьте крупными кусочками, морковь – кружочками, лук – дольками, а свеклу – небольшими кусочками. Добавьте немного масла и специй и перемешайте. Соль добавляйте осторожно, поскольку соусы уже содержат ее.

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4. Выложите птицу на противень или в большую форму для запекания. Разложите вокруг картофель, морковь, лук и свеклу. Накройте форму фольгой, чтобы мясо и овощи не пересыхали во время длительного приготовления.

5. Поставьте в разогретую до 180 °C духовку. Домашний петух может запекаться около двух часов или дольше, в зависимости от возраста, размера тушки и жесткости мяса. Периодически проверяйте готовность и при необходимости продолжайте приготовление.

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6. Когда мясо почти готово, снимите фольгу и запекайте еще 20-30 минут, чтобы птица подрумянилась. Убедитесь, что мясо полностью приготовилось возле костей, а овощи стали мягкими.

7. Перед подачей посыпьте блюдо измельченной зеленью. Выложите птицу на большое блюдо вместе с запеченными овощами и подавайте горячей.

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