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Мясо с овощами на одном противне: простой рецепт ужина в духовке

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
60
Мясо с овощами на одном противне: простой рецепт ужина в духовке
Как вкусно запечь птицу на ужин. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Для семейного ужина можно запечь домашнего петуха вместе с картофелем, морковью, луком и свеклой. Перед приготовлением птицу маринуют в смеси соевого и батумского соусов с чесноком и специями, благодаря чему мясо приобретает выразительный вкус. Овощи запекаются на том же противне и пропитываются соками и ароматами маринада. Блюдо сначала готовят под фольгой, а в конце открывают, чтобы получить румяную корочку.

Идея приготовления сытной запеченной картошки с курицей и овощами опубликована на странице mariiam foodblog в Instagram.

Мясо с овощами на одном противне: простой рецепт ужина в духовке

Как вкусно запечь курицу с овощами на ужин. Источник: Скриншот поста на странице mariiam foodblog в Instagram

Ингредиенты:

  • Домашний петух – 1 шт.
  • Картофель – 1 кг.
  • Лук – 2 шт.
  • Морковь – 1-2 шт.
  • Свекла – 1 шт.
  • Чеснок – 4-5 зубчиков
  • Соевый соус – 3-4 ст.л.
  • Батумский соус – 2–3 ст.л.
  • Масло – 2 ст.л.
  • Паприка – по вкусу
  • Черный молотый перец – по вкусу
  • Другие специи – по вкусу
  • Соль – при необходимости
  • Свежая зелень – для подачи
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Способ приготовления:

Мясо с овощами на одном противне: простой рецепт ужина в духовке

Приправляем мясо. Источник: Скриншот поста на странице mariiam foodblog в Instagram

1. Подготовьте птицу. При необходимости промойте домашнего петуха и тщательно обсушите бумажными полотенцами. Если тушка крупная, ее можно разрезать на порционные куски, чтобы мясо было удобнее подавать.

2. Смешайте соевый и батумский соусы, масло, измельченный чеснок, паприку и черный молотый перец. Натрите этой смесью птицу со всех сторон. Оставьте мариноваться в холодильнике минимум на 2-3 часа, а лучше на ночь.

Мясо с овощами на одном противне: простой рецепт ужина в духовке

Смазываем соусом. Источник: Скриншот поста на странице mariiam foodblog в Instagram

3. Картофель нарежьте крупными кусочками, морковь – кружочками, лук – дольками, а свеклу – небольшими кусочками. Добавьте немного масла и специй и перемешайте. Соль добавляйте осторожно, поскольку соусы уже содержат ее.

Мясо с овощами на одном противне: простой рецепт ужина в духовке

Добавляем мясо. Источник: Скриншот поста на странице mariiam foodblog в Instagram

4. Выложите птицу на противень или в большую форму для запекания. Разложите вокруг картофель, морковь, лук и свеклу. Накройте форму фольгой, чтобы мясо и овощи не пересыхали во время длительного приготовления.

5. Поставьте в разогретую до 180 °C духовку. Домашний петух может запекаться около двух часов или дольше, в зависимости от возраста, размера тушки и жесткости мяса. Периодически проверяйте готовность и при необходимости продолжайте приготовление.

Мясо с овощами на одном противне: простой рецепт ужина в духовке

Ставим в духовку. Источник: Скриншот поста на странице mariiam foodblog в Instagram

6. Когда мясо почти готово, снимите фольгу и запекайте еще 20-30 минут, чтобы птица подрумянилась. Убедитесь, что мясо полностью приготовилось возле костей, а овощи стали мягкими.

7. Перед подачей посыпьте блюдо измельченной зеленью. Выложите птицу на большое блюдо вместе с запеченными овощами и подавайте горячей.

Мясо с овощами на одном противне: простой рецепт ужина в духовке

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице mariiam foodblog в Instagram

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