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Минтай с овощами в духовке: как приготовить сочную рыбу на ужин

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
48
Минтай с овощами в духовке: как приготовить сочную рыбу на ужин
Как вкусно запечь рыбу на ужин. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Минтай с овощами в духовке – простое блюдо для ужина, для которого не нужны сложные ингредиенты. Рыба запекается вместе с луком, морковью и болгарским перцем, а перед приготовлением маринуется в смеси соевого и томатного соусов. Благодаря этому минтай приобретает более насыщенный вкус, а овощи делают блюдо сочным. На подготовку продуктов понадобится немного времени, остальное сделает духовка.

Идея приготовления вкусной запеченной рыбы в духовке на ужин опубликована на странице kozina food0 в Instagram.

Минтай с овощами в духовке: как приготовить сочную рыбу на ужин

Как вкусно приготовить минтай в духовке. Источник: Скриншот поста на странице kozina food0 в Instagram

Ингредиенты:

  • Минтай – 1 кг.
  • Масло – 50 мл.
  • Соевый соус – 50 мл.
  • Томатный соус или кетчуп – 3 ст.л.
  • Лук – 1-2 шт.
  • Морковь – 1 большая
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Соль, специи – по вкусу

Способ приготовления:

Минтай с овощами в духовке: как приготовить сочную рыбу на ужин

Нарезаем рыбу. Источник: Скриншот поста на странице kozina food0 в Instagram

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1. Минтай нарежьте средними кусочками и переложите в глубокую миску.

2. Добавьте соевый соус, масло, томатный соус, соль и специи.

Минтай с овощами в духовке: как приготовить сочную рыбу на ужин

Добавляем соус. Источник: Скриншот поста на странице kozina food0 в Instagram

3. Перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл рыбу, и оставьте на 15 минут.

4. Тем временем подготовьте овощи. Лук нарежьте, морковь натрите на терке, а болгарский перец нарежьте полосками.

Минтай с овощами в духовке: как приготовить сочную рыбу на ужин

Выкладываем рыбу в форму. Источник: Скриншот поста на странице kozina food0 в Instagram

5. Выложите овощи на разогретую сковороду и обжаривайте примерно 10 минут, пока они не станут мягкими.

6. На дно формы для запекания равномерно выложите овощную смесь.

7. Сверху распределите кусочки минтая вместе с маринадом.

Минтай с овощами в духовке: как приготовить сочную рыбу на ужин

Готовая рыба. Источник: Скриншот поста на странице kozina food0 в Instagram

8. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте примерно 30 минут до готовности рыбы.

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