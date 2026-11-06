Минтай с овощами в духовке: как приготовить сочную рыбу на ужин
Минтай с овощами в духовке – простое блюдо для ужина, для которого не нужны сложные ингредиенты. Рыба запекается вместе с луком, морковью и болгарским перцем, а перед приготовлением маринуется в смеси соевого и томатного соусов. Благодаря этому минтай приобретает более насыщенный вкус, а овощи делают блюдо сочным. На подготовку продуктов понадобится немного времени, остальное сделает духовка.
Идея приготовления вкусной запеченной рыбы в духовке на ужин опубликована на странице kozina food0 в Instagram.
Ингредиенты:
- Минтай – 1 кг.
- Масло – 50 мл.
- Соевый соус – 50 мл.
- Томатный соус или кетчуп – 3 ст.л.
- Лук – 1-2 шт.
- Морковь – 1 большая
- Болгарский перец – 1 шт.
- Соль, специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Минтай нарежьте средними кусочками и переложите в глубокую миску.
2. Добавьте соевый соус, масло, томатный соус, соль и специи.
3. Перемешайте, чтобы маринад равномерно покрыл рыбу, и оставьте на 15 минут.
4. Тем временем подготовьте овощи. Лук нарежьте, морковь натрите на терке, а болгарский перец нарежьте полосками.
5. Выложите овощи на разогретую сковороду и обжаривайте примерно 10 минут, пока они не станут мягкими.
6. На дно формы для запекания равномерно выложите овощную смесь.
7. Сверху распределите кусочки минтая вместе с маринадом.
8. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте примерно 30 минут до готовности рыбы.
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