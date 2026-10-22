Надоели обычные салаты? Попробуйте вариант с курицей, свеклой и орехами

Салат с куриным филе, свеклой, яйцами и орехами станет удачным вариантом для сытного обеда или ужина. Сочетание нежного мяса, сладковатой свеклы и хрустящих орехов дополняет заправка из греческого йогурта. В отличие от майонезных соусов, она имеет более легкую консистенцию и не перебивает вкус других ингредиентов. Для приготовления нужно лишь отварить или запечь основные продукты, нарезать их и смешать.

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Идея приготовления сытного белкового салата опубликована на странице olya pins в Instagram.

Ингредиенты:

Вареное куриное филе – 225 г

Вареная или запеченная свекла – 300 г

Вареные яйца – 3 шт.

Греческий йогурт – 100 г

Орехи – 50 г

Кинза или другая зелень – небольшой пучок

Соль и черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Отварите куриное филе до готовности и дайте ему остыть. Свеклу заранее отварите или запеките в духовке. Яйца сварите вкрутую.

2. Нарежьте куриное филе, свеклу и яйца небольшими кубиками. Старайтесь нарезать их примерно одинакового размера, чтобы ингредиенты равномерно смешались.

3. Измельчите орехи и зелень. Добавьте их к остальным продуктам. Для салата подойдут грецкие орехи или другие орехи на ваш вкус.

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4. Заправьте салат греческим йогуртом, добавьте соль и черный перец. Тщательно перемешайте, чтобы заправка равномерно покрыла все ингредиенты.

5. Перед подачей при желании посыпьте салат дополнительной порцией измельченных орехов и свежей зеленью.

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