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Надоели обычные салаты? Попробуйте вариант с курицей, свеклой и орехами

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
12
Надоели обычные салаты? Попробуйте вариант с курицей, свеклой и орехами
Рецепт белкового салата. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Салат с куриным филе, свеклой, яйцами и орехами станет удачным вариантом для сытного обеда или ужина. Сочетание нежного мяса, сладковатой свеклы и хрустящих орехов дополняет заправка из греческого йогурта. В отличие от майонезных соусов, она имеет более легкую консистенцию и не перебивает вкус других ингредиентов. Для приготовления нужно лишь отварить или запечь основные продукты, нарезать их и смешать.

Идея приготовления сытного белкового салата опубликована на странице olya pins в Instagram.

Надоели обычные салаты? Попробуйте вариант с курицей, свеклой и орехами

Из чего приготовить вкусный белковый салат. Источник: Скриншот поста на странице olya pins в Instagram

Ингредиенты:

  • Вареное куриное филе – 225 г
  • Вареная или запеченная свекла – 300 г
  • Вареные яйца – 3 шт.
  • Греческий йогурт – 100 г
  • Орехи – 50 г
  • Кинза или другая зелень – небольшой пучок
  • Соль и черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

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1. Отварите куриное филе до готовности и дайте ему остыть. Свеклу заранее отварите или запеките в духовке. Яйца сварите вкрутую.

Надоели обычные салаты? Попробуйте вариант с курицей, свеклой и орехами

Измельчаем необходимые ингредиенты. Источник: Скриншот поста на странице olya pins в Instagram

2. Нарежьте куриное филе, свеклу и яйца небольшими кубиками. Старайтесь нарезать их примерно одинакового размера, чтобы ингредиенты равномерно смешались.

3. Измельчите орехи и зелень. Добавьте их к остальным продуктам. Для салата подойдут грецкие орехи или другие орехи на ваш вкус.

Надоели обычные салаты? Попробуйте вариант с курицей, свеклой и орехами

Добавляем заправку. Источник: Скриншот поста на странице olya pins в Instagram

4. Заправьте салат греческим йогуртом, добавьте соль и черный перец. Тщательно перемешайте, чтобы заправка равномерно покрыла все ингредиенты.

5. Перед подачей при желании посыпьте салат дополнительной порцией измельченных орехов и свежей зеленью.

Надоели обычные салаты? Попробуйте вариант с курицей, свеклой и орехами

Готовый салат. Источник: Скриншот поста на странице olya pins в Instagram

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