Надоели обычные салаты? Попробуйте вариант с курицей, свеклой и орехами
Салат с куриным филе, свеклой, яйцами и орехами станет удачным вариантом для сытного обеда или ужина. Сочетание нежного мяса, сладковатой свеклы и хрустящих орехов дополняет заправка из греческого йогурта. В отличие от майонезных соусов, она имеет более легкую консистенцию и не перебивает вкус других ингредиентов. Для приготовления нужно лишь отварить или запечь основные продукты, нарезать их и смешать.
Идея приготовления сытного белкового салата опубликована на странице olya pins в Instagram.
Ингредиенты:
- Вареное куриное филе – 225 г
- Вареная или запеченная свекла – 300 г
- Вареные яйца – 3 шт.
- Греческий йогурт – 100 г
- Орехи – 50 г
- Кинза или другая зелень – небольшой пучок
- Соль и черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Отварите куриное филе до готовности и дайте ему остыть. Свеклу заранее отварите или запеките в духовке. Яйца сварите вкрутую.
2. Нарежьте куриное филе, свеклу и яйца небольшими кубиками. Старайтесь нарезать их примерно одинакового размера, чтобы ингредиенты равномерно смешались.
3. Измельчите орехи и зелень. Добавьте их к остальным продуктам. Для салата подойдут грецкие орехи или другие орехи на ваш вкус.
4. Заправьте салат греческим йогуртом, добавьте соль и черный перец. Тщательно перемешайте, чтобы заправка равномерно покрыла все ингредиенты.
5. Перед подачей при желании посыпьте салат дополнительной порцией измельченных орехов и свежей зеленью.
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