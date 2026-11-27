Если обычные бутерброды уже надоели, попробуйте приготовить намазку с тунцом и карамелизированным красным луком. Она получается нежной, с легкой сладковатой ноткой и выразительным вкусом рыбы. Крем-сыр и небольшое количество майонеза делают консистенцию однородной и сливочной. Такую закуску можно подавать на поджаренном хлебе как на завтрак, так и к праздничному столу.

Идея приготовления вкусной намазки с тунцом опубликована на странице mashka salei в Instagram.

Ингредиенты:

Красный лук – 5-6 шт.

Тунец в собственном соку – 200 г

Крем-сыр – 100 г

Майонез – 1 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

Уксус – 2 ст.л.

Вода – 100 мл.

Масло – для жарки

Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Красный лук очистите и нарежьте тонкими кольцами или полукольцами. Разогрейте на сковороде немного масла, выложите лук и добавьте сахар, уксус и воду.

2. Готовьте лук на умеренном огне, время от времени помешивая. Дождитесь, пока жидкость полностью испарится, а лук станет мягким и приобретет карамельный оттенок. Снимите со сковороды и оставьте до полного остывания.

3. Тунец откиньте на сито и слейте лишнюю жидкость. Переложите его в миску к остывшему луку.

4. Добавьте крем-сыр и майонез, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы получилась однородная намазка.

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5. Готовую закуску подавайте на ломтиках поджаренного хлеба. По желанию можно дополнить ее свежей зеленью.

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