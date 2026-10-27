Вкусный, влажный шоколадный пирог на сковороде: делимся рецептом
Если вы хотите приготовить вкусный пирог, но без духовки, идеальным вариантом будет десерт на сковороде. Для такого десерта вам понадобится мука, яйца, молоко, какао.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, влажного, шоколадного пирога на сковороде.
Ингредиенты:
- 100 г масла
- 2 яйца
- 100 г сахара + 10 г ванильного сахара
- 200 мл молока
- 30 г какао
- 200 г муки
- 10 г разрыхлителя
- пропитка: 100 мл молока + 1 ч. л. сахара/меда
- крем: 1 шоколадка 56% + 2 ст. л. молока
- орехи/кокосовая стружка для украшения по желанию
Способ приготовления:
1. Выкладываем масло на сковороду, включаем огонь на минимум и растапливаем масло – оно должно быть теплым! Выключаем огонь, добавляем яйца, сахар, ванильный сахар, перемешиваем венчиком. Постепенно добавляем остальные ингредиенты и замешиваем тесто, как на оладьи.
2. Собираем лопаткой тесто со стенок, накрываем сковороду крышкой и готовим пирог на минимальном огне 20 минут. Выключаем огонь.
3. Готовность пирога проверяем шпажкой, соединяем молоко с сахаром и пропитываем пирог.
4. Шоколад растапливаем с молоком и смазываем сверху готовый пирог, по желанию посыпаем его орехами, приятного аппетита!
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