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Вкусный, влажный шоколадный пирог на сковороде: делимся рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
12
Вкусный, влажный шоколадный пирог на сковороде: делимся рецептом
Рецепт шоколадного пирога на сковородке. Источник: Сгенерировано ИИ

Если вы хотите приготовить вкусный пирог, но без духовки, идеальным вариантом будет десерт на сковороде. Для такого десерта вам понадобится мука, яйца, молоко, какао.

Вкусный, влажный шоколадный пирог на сковороде: делимся рецептом

Вкусный пирог на сковороде

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, влажного, шоколадного пирога на сковороде.

Ингредиенты: 

  • 100 г масла
  • 2 яйца
  • 100 г сахара + 10 г ванильного сахара
  • 200 мл молока
  • 30 г какао
  • 200 г муки
  • 10 г разрыхлителя
  • пропитка: 100 мл молока + 1 ч. л. сахара/меда
  • крем: 1 шоколадка 56% + 2 ст. л. молока
  • орехи/кокосовая стружка для украшения по желанию
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Способ приготовления: 

1. Выкладываем масло на сковороду, включаем огонь на минимум и растапливаем масло – оно должно быть теплым! Выключаем огонь, добавляем яйца, сахар, ванильный сахар, перемешиваем венчиком. Постепенно добавляем остальные ингредиенты и замешиваем тесто, как на оладьи.

Вкусный, влажный шоколадный пирог на сковороде: делимся рецептом

Готовое тесто

2. Собираем лопаткой тесто со стенок, накрываем сковороду крышкой и готовим пирог на минимальном огне 20 минут. Выключаем огонь.

Вкусный, влажный шоколадный пирог на сковороде: делимся рецептом

Сколько готовить пирог

3. Готовность пирога проверяем шпажкой, соединяем молоко с сахаром и пропитываем пирог.

Вкусный, влажный шоколадный пирог на сковороде: делимся рецептом

Крем для пирога

4. Шоколад растапливаем с молоком и смазываем сверху готовый пирог, по желанию посыпаем его орехами, приятного аппетита!

Вкусный, влажный шоколадный пирог на сковороде: делимся рецептом

Готовый пирог

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