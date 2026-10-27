Самый ленивый ''Наполеон'' без приготовления теста и с вкусным кремом: делимся рецептом

Торт "Наполеон" – очень вкусный, легкий десерт, который можно готовить уже из готового слоеного теста. А крем для десерта подойдет заварной.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, легкого "Наполеона" из слоеного теста.

Ингредиенты:

пятьсот граммов замороженного слоеного бездрожжевого теста

пятьсот граммов молока

двести пятьдесят граммов сливочного масла

сто восемьдесят граммов сахара

две столовые ложки муки

два яйца

Способ приготовления:

1. Заранее достаньте тесто из морозилки и разморозьте. Также дайте маслу нагреться до комнатной температуры. Разогрейте духовку до 180°.

2. Нарежьте слоеное тесто на одинаковые квадратики. Выпекайте около 6 минут до золотистого цвета. Дайте коржам остыть, пока готовится заварной крем. Один из кусочков теста измельчите для посыпки торта.

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3. Крем приготовьте заварной.Накройте крем пищевой пленкой так, чтобы она касалась его поверхности, и дайте полностью остыть.

4. Соберите торт и отправьте в холодильник.

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