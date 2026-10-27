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Самый ленивый "Наполеон" без приготовления теста и с вкусным кремом: делимся рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Самый ленивый "Наполеон" без приготовления теста и с вкусным кремом: делимся рецептом
Из чего приготовить ленивый "Наполеон". Источник: pexels.com

Торт "Наполеон" – очень вкусный, легкий десерт, который можно готовить уже из готового слоеного теста. А крем для десерта подойдет заварной.

Самый ленивый ''Наполеон'' без приготовления теста и с вкусным кремом: делимся рецептом

Ленивый "Наполеон"

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, легкого "Наполеона" из слоеного теста. 

Ингредиенты: 

  • пятьсот граммов замороженного слоеного бездрожжевого теста
  • пятьсот граммов молока
  • двести пятьдесят граммов сливочного масла
  • сто восемьдесят граммов сахара
  • две столовые ложки муки
  • два яйца 

Способ приготовления: 

1. Заранее достаньте тесто из морозилки и разморозьте. Также дайте маслу нагреться до комнатной температуры. Разогрейте духовку до 180°.

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Тесто для торта

2. Нарежьте слоеное тесто на одинаковые квадратики. Выпекайте около 6 минут до золотистого цвета. Дайте коржам остыть, пока готовится заварной крем. Один из кусочков теста измельчите для посыпки торта.

Самый ленивый ''Наполеон'' без приготовления теста и с вкусным кремом: делимся рецептом

Основа для десерта

3. Крем приготовьте заварной.Накройте крем пищевой пленкой так, чтобы она касалась его поверхности, и дайте полностью остыть.

Самый ленивый ''Наполеон'' без приготовления теста и с вкусным кремом: делимся рецептом

Крем для торта

4. Соберите торт и отправьте в холодильник.

Самый ленивый ''Наполеон'' без приготовления теста и с вкусным кремом: делимся рецептом

Готовый десерт

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