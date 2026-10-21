Самая ленивая и вкусная пицца ''Минутка'': делимся легким рецептом

Пиццу можно готовить из дрожжевого теста, а также просто из жидкого теста на майонезе, и просто из лаваша и овощей. А начинка может быть любой.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной, домашней пиццы без раскатывания теста.

Ингредиенты:

Для теста:

сметана – 5 ст.л.

майонез – 5 ст.л.

мука – 9 ст.л.

яйца – 2 шт.

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты для теста хорошо перемешать.

2. Сформировать основу на пергаменте или коврике, выложить сверху начинку. Перед этим смажьте томатным соусом для пиццы, сверху болгарский перец, огурчики, два вида колбасы и сыр.

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3. Запекать в разогретой до 190 духовке примерно 10-15 минут.

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