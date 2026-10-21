Самая ленивая и вкусная пицца ''Минутка'': делимся легким рецептом

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Какие пенсии получают украинцыУкраинцам показали обновленные размеры пенсий: как изменилась суммаЗеленский против Трампа: ставка на избирателей и новый Конгресс США. Что ещё будет определять позицию американского президента в отношении Украины. Интервью с ВеселовскимЗеленский против Трампа: ставка на избирателей и новый Конгресс США. Что ещё будет определять позицию американского президента в отношении Украины. Интервью с Веселовским"Четкий сигнал": Китай назвал условие прекращения войны в Украине"Четкий сигнал": Китай назвал условие прекращения войны в УкраинеВучич рассказал о встрече с Путиным, после которой он понял, что грядет большая войнаВучич рассказал о встрече с Путиным, после которой он понял, что грядет большая войнаРоссия атаковала Киев: есть прилеты в многоэтажку и объект транспортной инфраструктуры, погибли два человекаРоссия атаковала Киев: есть прилеты в многоэтажку и объект транспортной инфраструктуры, погибли два человекаГде смотреть "Интер" – "Шахтер". Расписание трансляций Лиги чемпионовГде смотреть "Интер" – "Шахтер". Расписание трансляций Лиги чемпионов"Она должна была жить, мечтать, любить": в результате ракетного удара РФ по Киеву погибла 21-летняя Марьяна Токарчук. Фото"Она должна была жить, мечтать, любить": в результате ракетного удара РФ по Киеву погибла 21-летняя Марьяна Токарчук. Фото"Есть предпосылки дойти до прекращения огня в Украине": Виткофф встретился с Путиным в Москве. Главные заявления"Есть предпосылки дойти до прекращения огня в Украине": Виткофф встретился с Путиным в Москве. Главные заявленияВ лесу на Львовщине заметили "инопланетный" гриб: как он выглядит и съедобен ли он. ФотоВ лесу на Львовщине заметили "инопланетный" гриб: как он выглядит и съедобен ли он. ФотоВ оккупированном Луганске прогремели десятки взрывов: под ударом – связь и ІТ-инфраструктура. ФотоВ оккупированном Луганске прогремели десятки взрывов: под ударом – связь и ІТ-инфраструктура. Фото

Самая ленивая и вкусная пицца "Минутка": делимся легким рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
51
Самая ленивая и вкусная пицца "Минутка": делимся легким рецептом
Пицца из жидкого теста. Источник: gettyimages.com

Пиццу можно готовить из дрожжевого теста, а также просто из жидкого теста на майонезе, и просто из лаваша и овощей. А начинка может быть любой.

Самая ленивая и вкусная пицца ''Минутка'': делимся легким рецептом

Домашняя пицца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной, домашней пиццы без раскатывания теста. 

Ингредиенты: 

Для теста:

  • сметана – 5 ст.л.
  • майонез – 5 ст.л.
  • мука – 9 ст.л.
  • яйца – 2 шт.
  • разрыхлитель – 0,5 ч.л.
  • соль – щепотка
Читайте также
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
456
Горячие бутерброды с курицей и грибами: простой рецепт с сырной начинкой
456
Горячие бутерброды с курицей и грибами: простой рецепт с сырной начинкой
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
195
Рис с охотничьими колбасками, овощами и омлетом: рецепт оригинального и сытного блюда
195
Рис с охотничьими колбасками, овощами и омлетом: рецепт оригинального и сытного блюда
Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
204
Слоеный пирог с грушей и сыром бри: простой рецепт с медом и орехами
204
Слоеный пирог с грушей и сыром бри: простой рецепт с медом и орехами

Способ приготовления: 

1. Все ингредиенты для теста хорошо перемешать.

Самая ленивая и вкусная пицца ''Минутка'': делимся легким рецептом

Тесто для пиццы

2. Сформировать основу на пергаменте или коврике, выложить сверху начинку. Перед этим смажьте томатным соусом для пиццы, сверху  болгарский перец, огурчики, два вида колбасы и сыр.

Самая ленивая и вкусная пицца ''Минутка'': делимся легким рецептом

Начинка для блюда

3. Запекать в разогретой до 190 духовке примерно 10-15 минут.

Самая ленивая и вкусная пицца ''Минутка'': делимся легким рецептом

Готовая пицца

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Похожие темы
продуктырецепт
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники

Сейчас мы готовим

Все рецепты