Самая ленивая и вкусная пицца "Минутка": делимся легким рецептом
Пиццу можно готовить из дрожжевого теста, а также просто из жидкого теста на майонезе, и просто из лаваша и овощей. А начинка может быть любой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сытной, домашней пиццы без раскатывания теста.
Ингредиенты:
Для теста:
- сметана – 5 ст.л.
- майонез – 5 ст.л.
- мука – 9 ст.л.
- яйца – 2 шт.
- разрыхлитель – 0,5 ч.л.
- соль – щепотка
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты для теста хорошо перемешать.
2. Сформировать основу на пергаменте или коврике, выложить сверху начинку. Перед этим смажьте томатным соусом для пиццы, сверху болгарский перец, огурчики, два вида колбасы и сыр.
3. Запекать в разогретой до 190 духовке примерно 10-15 минут.
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