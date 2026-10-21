Самый простой вафельный торт: рецепт самого вкусного десерта за 10 минут
Самый простой, домашний десерт – вафельный торт. Готовить его можно с сырой сгущенкой, вареной, шоколадом. А для яркого вкуса добавить можно орешки, миндальные хлопья.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта, с кокосовой стружкой.
Ингредиенты:
- белые вафли – 1 упаковка (8 шт.)
- сгущенное молоко (сырое) – 440 мл
- масло – 200 г
- миндаль – 70 г
- кокосовая стружка – 100 г
Способ приготовления:
1. Смешайте сливочное масло комнатной температуры со сгущенным молоком до однородной консистенции, добавьте кокосовую стружку, если хотите, чтобы кокос набух, оставьте массу на несколько часов в холодильнике, добавьте измельченный миндаль.
2. Смажьте коржи и отправьте в холодильник на 1-2 часа.
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