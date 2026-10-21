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Самый простой вафельный торт: рецепт самого вкусного десерта за 10 минут

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
18
Самый простой вафельный торт: рецепт самого вкусного десерта за 10 минут
Вафельный торт. Источник: freepik

Самый простой, домашний десерт – вафельный торт. Готовить его можно с сырой сгущенкой, вареной, шоколадом. А для яркого вкуса добавить можно орешки, миндальные хлопья.

Самый простой вафельный торт: рецепт самого вкусного десерта за 10 минут

Домашний вафельный торт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта, с кокосовой стружкой.

Ингредиенты: 

  • белые вафли – 1 упаковка (8 шт.)
  • сгущенное молоко (сырое) – 440 мл
  • масло – 200 г
  • миндаль – 70 г
  • кокосовая стружка – 100 г
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Что приготовить из картофеля и фарша на обед: сочная запеканка под сырной корочкой

Способ приготовления: 

1. Смешайте сливочное масло комнатной температуры со сгущенным молоком до однородной консистенции, добавьте кокосовую стружку, если хотите, чтобы кокос набух, оставьте массу на несколько часов в холодильнике, добавьте измельченный миндаль.

Самый простой вафельный торт: рецепт самого вкусного десерта за 10 минут

Крем для торта

2. Смажьте коржи и отправьте в холодильник на 1-2 часа.

Самый простой вафельный торт: рецепт самого вкусного десерта за 10 минут

Готовый торт

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