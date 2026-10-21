Самый простой вафельный торт: рецепт самого вкусного десерта за 10 минут

Самый простой, домашний десерт – вафельный торт. Готовить его можно с сырой сгущенкой, вареной, шоколадом. А для яркого вкуса добавить можно орешки, миндальные хлопья.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного вафельного торта, с кокосовой стружкой.

Ингредиенты:

белые вафли – 1 упаковка (8 шт.)

сгущенное молоко (сырое) – 440 мл

масло – 200 г

миндаль – 70 г

кокосовая стружка – 100 г

Способ приготовления:

1. Смешайте сливочное масло комнатной температуры со сгущенным молоком до однородной консистенции, добавьте кокосовую стружку, если хотите, чтобы кокос набух, оставьте массу на несколько часов в холодильнике, добавьте измельченный миндаль.

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2. Смажьте коржи и отправьте в холодильник на 1-2 часа.

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