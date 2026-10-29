Самые пышные и удачные оладьи на теплом кефире: делимся рецептом и секретами приготовления

Оладьи – идеальное блюдо для завтрака. А готовить их лучше всего на теплом кефире, а также очень вкусно будет, если добавить тертое яблоко или банан.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных оладий на теплом кефире.

Ингредиенты:

Кефир (теплый!) – 300 г

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 0,5 ст. л

Соль – щепотка

Мука – 210-220 г

Сода – пол чайной ложки

Способ приготовления:

1. В теплый кефир добавляем яйцо, соль и сахар. Перемешаем венчиком до однородности. Затем муку, снова перемешаем, затем соду, перемешаем и оставляем! Больше мешать нельзя! Обратите внимание на консистенцию теста на видео. Оно должно лениво спадать с ложки. Тесто должно быть густым.

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2. Через 15-20 минут жарим, не перемешивая тесто, а просто набирая его. Чтобы тесто не сильно прилипало, ложку смазываем маслом. Выкладываем на горячую сковороду. Если выкладывать боковой стороной ложки, оладьи будут овальными, а если кончиком, то круглыми. Жарим на огне чуть выше минимального. Когда переворачиваем, накрываем крышкой.

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Горячие оладьи не кладем друг на друга, а то опадут!

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