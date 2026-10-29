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Самые пышные и удачные оладьи на теплом кефире: делимся рецептом и секретами приготовления

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
153
Самые пышные и удачные оладьи на теплом кефире: делимся рецептом и секретами приготовления
Вкусные оладьи. Источник: freepik.com

Оладьи – идеальное блюдо для завтрака. А готовить их лучше всего на теплом кефире, а также очень вкусно будет, если добавить тертое яблоко или банан.

Самые пышные и удачные оладьи на теплом кефире: делимся рецептом и секретами приготовления

Домашние оладьи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных оладий на теплом кефире. 

Ингредиенты: 

  • Кефир (теплый!) – 300 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 0,5 ст. л
  • Соль – щепотка
  • Мука – 210-220 г
  • Сода – пол чайной ложки

Способ приготовления: 

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Что приготовить из тыквы без духовки: рецепт красивого слоеного десерта

1. В теплый кефир добавляем яйцо, соль и сахар. Перемешаем венчиком до однородности. Затем муку, снова перемешаем, затем соду, перемешаем и оставляем! Больше мешать нельзя! Обратите внимание на консистенцию теста на видео. Оно должно лениво спадать с ложки. Тесто должно быть густым.

Самые пышные и удачные оладьи на теплом кефире: делимся рецептом и секретами приготовления

Тесто для оладий

2. Через 15-20 минут жарим, не перемешивая тесто, а просто набирая его. Чтобы тесто не сильно прилипало, ложку смазываем маслом. Выкладываем на горячую сковороду. Если выкладывать боковой стороной ложки, оладьи будут овальными, а если кончиком, то круглыми. Жарим на огне чуть выше минимального. Когда переворачиваем, накрываем крышкой.

Самые пышные и удачные оладьи на теплом кефире: делимся рецептом и секретами приготовления

Сколько жарить оладьи

Горячие оладьи не кладем друг на друга, а то опадут!

Самые пышные и удачные оладьи на теплом кефире: делимся рецептом и секретами приготовления

Готовые оладьи

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