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Самая вкусная домашняя намазка: рецепт закуски за 5 минут

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
1,0 т.
Самая вкусная домашняя намазка: рецепт закуски за 5 минут
Рецепт намазки. Источник: freepik

Домашние намазки можно готовить из любых продуктов, которые вы любите, но лучше вкуснее всего получится из вареных яиц, сыра, тунца, сельди.

Самая вкусная домашняя намазка: рецепт закуски за 5 минут

Домашняя намазка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из картофеля, с тунцом и луком. 

Ингредиенты: 

  • 2 средние отварные картофелины
  • 2 отварных яйца
  • 3-4 маринованных огурца
  • 1 средняя красная луковица
  • 2 ст. л. майонеза
  • 2 ст. л. йогурта
  • 1 ч. л. зернистой дижонской горчицы
  • Соль и перец по вкусу
  • Зелень
  • Сельдь для подачи
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Способ приготовления: 

1. Отварные картофель и яйца разомните вилкой до почти однородной консистенции. Добавьте майонез, йогурт, горчицу, соль и перец. Все перемешайте. Красный лук мелко нарежьте, огурцы – кольцами. Добавьте к картофельной массе и хорошо перемешайте. 

Самая вкусная домашняя намазка: рецепт закуски за 5 минут

Ингредиенты для закуски

2. Посыпьте зеленью и выкладываем сверху кусочки сельди.

Самая вкусная домашняя намазка: рецепт закуски за 5 минут

Готовая закуска

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