Самая вкусная домашняя намазка: рецепт закуски за 5 минут
Домашние намазки можно готовить из любых продуктов, которые вы любите, но лучше вкуснее всего получится из вареных яиц, сыра, тунца, сельди.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из картофеля, с тунцом и луком.
Ингредиенты:
- 2 средние отварные картофелины
- 2 отварных яйца
- 3-4 маринованных огурца
- 1 средняя красная луковица
- 2 ст. л. майонеза
- 2 ст. л. йогурта
- 1 ч. л. зернистой дижонской горчицы
- Соль и перец по вкусу
- Зелень
- Сельдь для подачи
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Способ приготовления:
1. Отварные картофель и яйца разомните вилкой до почти однородной консистенции. Добавьте майонез, йогурт, горчицу, соль и перец. Все перемешайте. Красный лук мелко нарежьте, огурцы – кольцами. Добавьте к картофельной массе и хорошо перемешайте.
2. Посыпьте зеленью и выкладываем сверху кусочки сельди.
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