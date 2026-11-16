Самая вкусная домашняя намазка: рецепт закуски за 5 минут

Домашние намазки можно готовить из любых продуктов, которые вы любите, но лучше вкуснее всего получится из вареных яиц, сыра, тунца, сельди.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной намазки из картофеля, с тунцом и луком.

Ингредиенты:

2 средние отварные картофелины

2 отварных яйца

3-4 маринованных огурца

1 средняя красная луковица

2 ст. л. майонеза

2 ст. л. йогурта

1 ч. л. зернистой дижонской горчицы

Соль и перец по вкусу

Зелень

Сельдь для подачи

Способ приготовления:

1. Отварные картофель и яйца разомните вилкой до почти однородной консистенции. Добавьте майонез, йогурт, горчицу, соль и перец. Все перемешайте. Красный лук мелко нарежьте, огурцы – кольцами. Добавьте к картофельной массе и хорошо перемешайте.

2. Посыпьте зеленью и выкладываем сверху кусочки сельди.

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