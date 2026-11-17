Самая вкусная творожная запеканка: делимся рецептом десерта, который получится у всех
Творожная запеканка – очень вкусный домашний десерт, который можно приготовить в домашних условиях очень просто и быстро. Для яркого вкуса добавьте ванильный сахар.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной запеканки, с ванильным сахаром.
Ингредиенты:
- Творог – 440 г
- Яйца – 2 шт.
- Сметана / йогурт – 130 г
- Сахар – 50 г
- Ванильный сахар – 10 г
- Соль – щепотка
- Кукурузный крахмал – 25 г
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Способ приготовления:
1. Смешиваем творог, яйца, сахар, ванильный сахар, сметану и крахмал (все ингредиенты комнатной температуры). Измельчаем блендером до однородности.
2. Переливаем в форму, застеленную пергаментом. Выпекаем при 180°C 30-40 минут.
Подавайте со сгущенным молоком и ягодами!
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