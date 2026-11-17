Творожная запеканка – очень вкусный домашний десерт, который можно приготовить в домашних условиях очень просто и быстро. Для яркого вкуса добавьте ванильный сахар.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной запеканки, с ванильным сахаром.

Ингредиенты:

Творог – 440 г

Яйца – 2 шт.

Сметана / йогурт – 130 г

Сахар – 50 г

Ванильный сахар – 10 г

Соль – щепотка

Кукурузный крахмал – 25 г

Способ приготовления:

1. Смешиваем творог, яйца, сахар, ванильный сахар, сметану и крахмал (все ингредиенты комнатной температуры). Измельчаем блендером до однородности.

2. Переливаем в форму, застеленную пергаментом. Выпекаем при 180°C 30-40 минут.

Подавайте со сгущенным молоком и ягодами!

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