Яблочная "Шарлотка" – лучший домашний пирог к чаю, кофе. Готовить ее лучше всего из 4 яиц, добавляя разрыхлитель.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, ароматной "Шарлотки" с яблоками и корицей.

Ингредиенты:

яйца – 3-4 шт.

сахар – 1 стакан

мука – 1 стакан

яблоки – 3-4 шт.

1 ч. л. разрыхлителя

корица – по вкусу

сахарная пудра – для украшения

Способ приготовления:

1. Тесто: яйца соедините с сахаром и хорошо взбейте миксером до светлой и пышной массы. Постепенно добавьте просеянную муку и 1 ч. л. разрыхлителя, осторожно перемешайте до однородности.

2. Яблоки очистите, удалите сердцевину и нарежьте небольшими кубиками. Добавьте к яблокам немного сахара и корицы по вкусу, перемешайте.

3. Форму для выпекания застелите пергаментом. Выложите яблоки ровным слоем, а сверху залейте подготовленным тестом. Выпекайте шарлотку в разогретой до 180°C духовке примерно 35-40 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.

4. Готовому пирогу дайте немного остыть, после чего осторожно переверните его яблочным слоем вверх. Перед подачей посыпьте шарлотку сахарной пудрой!

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