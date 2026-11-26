Самая вкусная яблочная "Шарлотка": рецепт идеального домашнего десерта к чаю
Яблочная "Шарлотка" – лучший домашний пирог к чаю, кофе. Готовить ее лучше всего из 4 яиц, добавляя разрыхлитель.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, ароматной "Шарлотки" с яблоками и корицей.
Ингредиенты:
- яйца – 3-4 шт.
- сахар – 1 стакан
- мука – 1 стакан
- яблоки – 3-4 шт.
- 1 ч. л. разрыхлителя
- корица – по вкусу
- сахарная пудра – для украшения
Способ приготовления:
1. Тесто: яйца соедините с сахаром и хорошо взбейте миксером до светлой и пышной массы. Постепенно добавьте просеянную муку и 1 ч. л. разрыхлителя, осторожно перемешайте до однородности.
2. Яблоки очистите, удалите сердцевину и нарежьте небольшими кубиками. Добавьте к яблокам немного сахара и корицы по вкусу, перемешайте.
3. Форму для выпекания застелите пергаментом. Выложите яблоки ровным слоем, а сверху залейте подготовленным тестом. Выпекайте шарлотку в разогретой до 180°C духовке примерно 35-40 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.
4. Готовому пирогу дайте немного остыть, после чего осторожно переверните его яблочным слоем вверх. Перед подачей посыпьте шарлотку сахарной пудрой!
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