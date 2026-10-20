Самые вкусные домашние конфеты за 5 минут: понадобится минимум продуктов
Домашние конфеты можно готовить из печенья, орехов, шоколада, кокосовой стружки. А вместо сахара можно добавить мед, сгущенное молоко.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, домашних конфет с кокосовой стружкой.
Ингредиенты:
- сливочное масло 82,5% 100 г
- сгущенное молоко 200 г
- кокосовая стружка 100 г
- вафельные коржи 3 шт.
- миндаль
- кокосовая стружка 50 г (для обваливания)
Способ приготовления:
1. Масло комнатной температуры слегка взбить миксером. Влить сгущенное молоко и взбивать еще 2-3 минуты.
2. Добавьте кокосовую стружку. Вафельные коржи измельчить в блендере, добавить к основной массе и перемешать.
3. Можно сразу формировать конфеты или поставить массу в холодильник на 30-60 минут, а уже потом делать конфеты. Внутрь каждой конфеты положить обжаренный миндаль. Сформировать шарики и обвалять их в кокосовой стружке.
Поставить в холодильник на 1-2 часа!
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