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Самые вкусные домашние конфеты за 5 минут: понадобится минимум продуктов

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
18
Самые вкусные домашние конфеты за 5 минут: понадобится минимум продуктов
Рецепт домашних шоколадных конфет. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Домашние конфеты можно готовить из печенья, орехов, шоколада, кокосовой стружки. А вместо сахара можно добавить мед, сгущенное молоко. 

 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, домашних конфет с кокосовой стружкой. 

Ингредиенты:

  • сливочное масло 82,5% 100 г
  • сгущенное молоко 200 г
  • кокосовая стружка 100 г
  • вафельные коржи 3 шт.
  • миндаль
  • кокосовая стружка 50 г (для обваливания)

Способ приготовления: 

1. Масло комнатной температуры слегка взбить миксером. Влить сгущенное молоко и взбивать еще 2-3 минуты. 

2. Добавьте кокосовую стружку. Вафельные коржи измельчить в блендере, добавить к основной массе и перемешать.

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3. Можно сразу формировать конфеты или поставить массу в холодильник на 30-60 минут, а уже потом делать конфеты. Внутрь каждой конфеты положить обжаренный миндаль. Сформировать шарики и обвалять их в кокосовой стружке.

Поставить в холодильник на 1-2 часа!

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