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Самые вкусные и пышные вареники: рецепт от Владимира Ярославского

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Рецепт вареников
Самые вкусные и пышные вареники: рецепт от Владимира Ярославского. Источник: pexels.com

Домашние вареники – очень вкусное, простое и быстрое в приготовлении блюдо. Тесто лучше всего готовить на кефире, так оно будет очень воздушным.

Самые вкусные и пышные вареники: рецепт от Владимира Ярославского

Самые вкусные и пышные вареники: рецепт от Владимира Ярославского

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, пышных, домашних вареников, которые получатся у всех.

Ингредиенты: 

  • 200 г кефира
  • 330-350 г муки плюс для подпыла
  • 5 г соды – неполная чайная ложка
  • (или возьмите пакетик разрыхлителя)
  • щепотка соли
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Начинка:

  • вишня и сахар

Способ приготовления: 

1. Для теста нужен кислый кефир, можно даже тот, который уже давно стоит в холодильнике! В кефир добавьте соль и соду, быстро перемешайте, добавьте муку и замешиваю тесто. Дайте ему полежать 20-30 минут.  Тесто получается очень нежным, поэтому при необходимости можно добавить немного больше муки.

Самые вкусные и пышные вареники: рецепт от Владимира Ярославского

Тесто для вареников

2. Раскатайте тесто на столе толщиной примерно 3 мм, вырезаю маленькие кружочки. 

Самые вкусные и пышные вареники: рецепт от Владимира Ярославского

Ягоды для вареников

3. На каждый кусочек теста кладу вишню, только что обвалянную в сахаре (вишня уже предварительно без косточек), и быстро хорошо защипывая края.  Варите на пару на марле под миской 3.5-4 минуты!

Самые вкусные и пышные вареники: рецепт от Владимира Ярославского

Готовые вареники

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