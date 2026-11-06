Самые вкусные и пышные вареники: рецепт от Владимира Ярославского

Домашние вареники – очень вкусное, простое и быстрое в приготовлении блюдо. Тесто лучше всего готовить на кефире, так оно будет очень воздушным.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, пышных, домашних вареников, которые получатся у всех.

Ингредиенты:

200 г кефира

330-350 г муки плюс для подпыла

5 г соды – неполная чайная ложка

(или возьмите пакетик разрыхлителя)

щепотка соли

Начинка:

вишня и сахар

Способ приготовления:

1. Для теста нужен кислый кефир, можно даже тот, который уже давно стоит в холодильнике! В кефир добавьте соль и соду, быстро перемешайте, добавьте муку и замешиваю тесто. Дайте ему полежать 20-30 минут. Тесто получается очень нежным, поэтому при необходимости можно добавить немного больше муки.

2. Раскатайте тесто на столе толщиной примерно 3 мм, вырезаю маленькие кружочки.

3. На каждый кусочек теста кладу вишню, только что обвалянную в сахаре (вишня уже предварительно без косточек), и быстро хорошо защипывая края. Варите на пару на марле под миской 3.5-4 минуты!

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