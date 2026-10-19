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Самый вкусный десерт без выпечки а-ля "Тирамису": делимся самым легким рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
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Самый вкусный десерт без выпечки а-ля "Тирамису": делимся самым легким рецептом
Рецепт десерта. Источник: freepik.com

Если вы хотите вкусный, легкий десерт, но без выпечки, идеальным вариантом будет печенье савоярди для основы. А для яркого вкуса можно добавить в десерт банан, а крем приготовить из йогурта. 

Самый вкусный десерт без выпечки а-ля ''Тирамису'': делимся самым легким рецептом

Вкусный десерт без выпечки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого десерта без выпечки, который готовится 10 минут. 

Ингредиенты:

  • печенье савоярди – 200 г
  • йогурт греческий 3% – 500 г 
  • сахарная пудра – 4 ст. л. или по вкусу
  • крепкий кофе – 150 мл
  • банан – 1 шт.
  • ванилин – щепотка
  • какао для посыпки
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Способ приготовления: 

1. Смешайте греческий йогурт с сахарной пудрой. Добавьте мелко нарезанный банан и щепотку ванилина.

Самый вкусный десерт без выпечки а-ля ''Тирамису'': делимся самым легким рецептом

Крем для десерта

2. Заварить крепкий кофе и полностью остудить. Обмакнуть в него печенье (не погружать надолго – лишь слегка смочить).

Самый вкусный десерт без выпечки а-ля ''Тирамису'': делимся самым легким рецептом

Основа для блюда

3. В форму выложить немного крема, затем слой печенья, сверху снова крем и так далее.

Самый вкусный десерт без выпечки а-ля ''Тирамису'': делимся самым легким рецептом

Приготовление десерта

4. Посыпать какао и поставить в холодильник на 1-2 часа, после чего десерт можно наслаждаться.

Самый вкусный десерт без выпечки а-ля ''Тирамису'': делимся самым легким рецептом

Готовый десерт

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