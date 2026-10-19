Самый вкусный десерт без выпечки а-ля ''Тирамису'': делимся самым легким рецептом

Если вы хотите вкусный, легкий десерт, но без выпечки, идеальным вариантом будет печенье савоярди для основы. А для яркого вкуса можно добавить в десерт банан, а крем приготовить из йогурта.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого десерта без выпечки, который готовится 10 минут.

Ингредиенты:

печенье савоярди – 200 г

йогурт греческий 3% – 500 г

сахарная пудра – 4 ст. л. или по вкусу

крепкий кофе – 150 мл

банан – 1 шт.

ванилин – щепотка

какао для посыпки

Способ приготовления:

1. Смешайте греческий йогурт с сахарной пудрой. Добавьте мелко нарезанный банан и щепотку ванилина.

2. Заварить крепкий кофе и полностью остудить. Обмакнуть в него печенье (не погружать надолго – лишь слегка смочить).

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3. В форму выложить немного крема, затем слой печенья, сверху снова крем и так далее.

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4. Посыпать какао и поставить в холодильник на 1-2 часа, после чего десерт можно наслаждаться.

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