Суп – лучшее блюдо в холодный, зимний день. А готовить их лучше всего с мясом, например, куриным. А для яркого вкуса и аромата добавьте овощи, специи, зелень.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного зимнего крем-супы из овощей.

Ингредиенты:

2 л воды

одно куриное филе

4 средние картофелины

1 морковь

1 луковица

2 сладких перца

2 зубчика чеснока

2 бульонных кубика

соль, перец, смесь специй для супа

Способ приготовления:

1. В большую кастрюлю вливаем воду и добавляем все вместе – нарезанные на несколько частей лук и морковь, несколько картофелин, нарезанный перец, для аромата я добавляю 2 бульонных кубика.

2. Сюда же добавьте целое куриное филе, соль, перец, можно еще добавить специи для супа, например 10 овощей и 2 зубчика чеснока – варим 25 минут.

3. Из супа достаем филе, а все остальное перебиваем блендером до однородной массы. Филе разберите вилкой на волокна и добавьте в готовый суп – и готово.

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