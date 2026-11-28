Самый вкусный и простой зимний суп: рассказываем, из чего приготовить
Суп – лучшее блюдо в холодный, зимний день. А готовить их лучше всего с мясом, например, куриным. А для яркого вкуса и аромата добавьте овощи, специи, зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного зимнего крем-супы из овощей.
Ингредиенты:
- 2 л воды
- одно куриное филе
- 4 средние картофелины
- 1 морковь
- 1 луковица
- 2 сладких перца
- 2 зубчика чеснока
- 2 бульонных кубика
- соль, перец, смесь специй для супа
Способ приготовления:
1. В большую кастрюлю вливаем воду и добавляем все вместе – нарезанные на несколько частей лук и морковь, несколько картофелин, нарезанный перец, для аромата я добавляю 2 бульонных кубика.
2. Сюда же добавьте целое куриное филе, соль, перец, можно еще добавить специи для супа, например 10 овощей и 2 зубчика чеснока – варим 25 минут.
3. Из супа достаем филе, а все остальное перебиваем блендером до однородной массы. Филе разберите вилкой на волокна и добавьте в готовый суп – и готово.
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