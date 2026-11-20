Торт "Наполеон" можно готовить из лаваша, а также готовых коржей, и просто печенья. А крем лучше всего готовить заварной.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ленивого "Наполеона" из печенья "ушки".

Ингредиенты:

Для крема "Пломбир"

Молоко – 400 мл

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 150 г

Крахмал – 40 г

Сливочное масло – 100 г

Сливки 20% – 100 мл

Основа:

Печенье "Ушки" – 400 г

Способ приготовления:

1. Крем: в сотейнике смешиваем молоко, яйцо, сахар, крахмал и сливочное масло. Варим на небольшом огне, постоянно помешивая, до загустения. Охлаждаем заварной крем. Отдельно взбиваем сливки, добавляем к ним крем и взбиваем до однородности.

2. Печенье "Ушки" обмакиваем в крем и плотно выкладываем в кондитерское кольцо.

Украсьте сверху и подавайте!

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