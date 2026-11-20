Самый вкусный ленивый "Наполеон" из печенья: делимся самым простым рецептом
Торт "Наполеон" можно готовить из лаваша, а также готовых коржей, и просто печенья. А крем лучше всего готовить заварной.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ленивого "Наполеона" из печенья "ушки".
Ингредиенты:
Для крема "Пломбир"
- Молоко – 400 мл
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 150 г
- Крахмал – 40 г
- Сливочное масло – 100 г
- Сливки 20% – 100 мл
Основа:
- Печенье "Ушки" – 400 г
Способ приготовления:
1. Крем: в сотейнике смешиваем молоко, яйцо, сахар, крахмал и сливочное масло. Варим на небольшом огне, постоянно помешивая, до загустения. Охлаждаем заварной крем. Отдельно взбиваем сливки, добавляем к ним крем и взбиваем до однородности.
2. Печенье "Ушки" обмакиваем в крем и плотно выкладываем в кондитерское кольцо.
Украсьте сверху и подавайте!
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