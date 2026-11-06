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Самый вкусный насыпной яблочный пирог без теста: делимся рецептом вкусного десерта к чаю

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
2,8 т.
Самый вкусный насыпной яблочный пирог без теста: делимся рецептом вкусного десерта к чаю
Как приготовить насыпной яблочный пирог. Источник: freepik.com

Осень – лучшее время для приготовления вкусных, легких, ароматных пирогов из яблок, груш. Стоит отметить, что в яблочные пироги лучше всего добавлять корицу. 

Самый вкусный насыпной яблочный пирог без теста: делимся рецептом вкусного десерта к чаю

Яблочный пирог

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного насыпного яблочного пирога. 

Ингредиенты:

  • 1 ст. сахара
  • 1 ст. муки
  • 1 ст. манной крупы
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • щепотка соли
  • 1 ч. л. корицы
  • 1 кг яблок
  • 40 г сливочного масла
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Способ приготовления: 

1. В миске смешиваем все сухие ингредиенты и делим на четыре равные части.

Самый вкусный насыпной яблочный пирог без теста: делимся рецептом вкусного десерта к чаю

Основа для десерта

2. Яблоки лучше брать сладкие и сочные, натираем их на терке. Делим на три части.

3. Собираем пирог в форме – первый слой сухой, затем яблоки и т. д., последний слой должен быть сухим, сверху выкладываем кусочки сливочного масла (можно натереть на терке).

Самый вкусный насыпной яблочный пирог без теста: делимся рецептом вкусного десерта к чаю

Приготовление пирога

4. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 50-60 минут.

Самый вкусный насыпной яблочный пирог без теста: делимся рецептом вкусного десерта к чаю

Сколько готовить пирог

5. Готовый пирог полностью остужаем и только потом достаем из формы.

Самый вкусный насыпной яблочный пирог без теста: делимся рецептом вкусного десерта к чаю

Готовый пирог

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