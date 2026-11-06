Самый вкусный насыпной яблочный пирог без теста: делимся рецептом вкусного десерта к чаю
Осень – лучшее время для приготовления вкусных, легких, ароматных пирогов из яблок, груш. Стоит отметить, что в яблочные пироги лучше всего добавлять корицу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного насыпного яблочного пирога.
Ингредиенты:
- 1 ст. сахара
- 1 ст. муки
- 1 ст. манной крупы
- 1 ч. л. разрыхлителя
- щепотка соли
- 1 ч. л. корицы
- 1 кг яблок
- 40 г сливочного масла
Способ приготовления:
1. В миске смешиваем все сухие ингредиенты и делим на четыре равные части.
2. Яблоки лучше брать сладкие и сочные, натираем их на терке. Делим на три части.
3. Собираем пирог в форме – первый слой сухой, затем яблоки и т. д., последний слой должен быть сухим, сверху выкладываем кусочки сливочного масла (можно натереть на терке).
4. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 50-60 минут.
5. Готовый пирог полностью остужаем и только потом достаем из формы.
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