Самый вкусный насыпной яблочный пирог без теста: делимся рецептом вкусного десерта к чаю

Осень – лучшее время для приготовления вкусных, легких, ароматных пирогов из яблок, груш. Стоит отметить, что в яблочные пироги лучше всего добавлять корицу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, ароматного насыпного яблочного пирога.

Ингредиенты:

1 ст. сахара

1 ст. муки

1 ст. манной крупы

1 ч. л. разрыхлителя

щепотка соли

1 ч. л. корицы

1 кг яблок

40 г сливочного масла

Способ приготовления:

1. В миске смешиваем все сухие ингредиенты и делим на четыре равные части.

2. Яблоки лучше брать сладкие и сочные, натираем их на терке. Делим на три части.

3. Собираем пирог в форме – первый слой сухой, затем яблоки и т. д., последний слой должен быть сухим, сверху выкладываем кусочки сливочного масла (можно натереть на терке).

4. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 50-60 минут.

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5. Готовый пирог полностью остужаем и только потом достаем из формы.

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