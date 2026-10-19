Самые сочные и вкусные запеченных свиные ребрышки: делимся секретами приготовления
Запеченные свиные ребрышки – вкусное, сытное блюдо, которое можно готовить как в духовке, так и просто на мангале. Для сочности ребрышки перед приготовлением нужно обязательно замариновать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных, свиных ребрышек, с соусом.
Ингредиенты:
- свиные ребра 1 кг
- чеснок 3-4 зубчика
- соевый соус 3 ст.л.
- кетчуп или соус "Барбекю" 2 ст.л.
- мед 1 ст.л.
- лимонный сок 1 ст.л.
- горчица в зернах 1 ч.л.
- соль, перец, копченая паприка, хмели-сунели
Способ приготовления:
1. Для соуса: смешать чеснок, мед, кетчуп, соевый соус, лимонный сок, горчицу зернами, соль и специи (соли не добавляйте много, так как в составе есть соевый соус.
2. С ребер снять пленку. Смазать их соусом, переложить в рукав для запекания и оставить мариноваться на 2-3 часа, а лучше на ночь.
3. После чего готовить в разогретой до 180 °С духовке 1 час, но время зависит от толщины ребер. Затем открыть рукав, смазать оставшимся маринадом и готовить при 200 °С примерно 20 минут.
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