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Самые сочные и вкусные запеченных свиные ребрышки: делимся секретами приготовления

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
icon 90
Самые сочные и вкусные запеченных свиные ребрышки: делимся секретами приготовления
Как вкусно запечь ребра в духовке. Источник: freepik.com

Запеченные свиные ребрышки – вкусное, сытное блюдо, которое можно готовить как в духовке, так и просто на мангале. Для сочности ребрышки перед приготовлением нужно обязательно замариновать.

Самые сочные и вкусные запеченных свиные ребрышки: делимся секретами приготовления

Как приготовить ребрышки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных, свиных ребрышек, с соусом. 

Ингредиенты:

  • свиные ребра 1 кг
  • чеснок 3-4 зубчика
  • соевый соус 3 ст.л.
  • кетчуп или соус "Барбекю" 2 ст.л.
  • мед 1 ст.л.
  • лимонный сок 1 ст.л.
  • горчица в зернах 1 ч.л.
  • соль, перец, копченая паприка, хмели-сунели
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Способ приготовления: 

1. Для соуса: смешать чеснок, мед, кетчуп, соевый соус, лимонный сок, горчицу зернами, соль и специи (соли не добавляйте много, так как в составе есть соевый соус.

Самые сочные и вкусные запеченных свиные ребрышки: делимся секретами приготовления

Смазываем ребра соусом

2. С ребер снять пленку. Смазать их соусом, переложить в рукав для запекания и оставить мариноваться на 2-3 часа, а лучше на ночь.

Самые сочные и вкусные запеченных свиные ребрышки: делимся секретами приготовления

Приправляем ребра и смазываем горчицей

3. После чего готовить в разогретой до 180 °С духовке 1 час, но время зависит от толщины ребер. Затем открыть рукав, смазать оставшимся маринадом и готовить при 200 °С примерно 20 минут.

Самые сочные и вкусные запеченных свиные ребрышки: делимся секретами приготовления

Готовые ребрышки

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