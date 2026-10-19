Самые сочные и вкусные запеченных свиные ребрышки: делимся секретами приготовления

Запеченные свиные ребрышки – вкусное, сытное блюдо, которое можно готовить как в духовке, так и просто на мангале. Для сочности ребрышки перед приготовлением нужно обязательно замариновать.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных, свиных ребрышек, с соусом.

Ингредиенты:

свиные ребра 1 кг

чеснок 3-4 зубчика

соевый соус 3 ст.л.

кетчуп или соус "Барбекю" 2 ст.л.

мед 1 ст.л.

лимонный сок 1 ст.л.

горчица в зернах 1 ч.л.

соль, перец, копченая паприка, хмели-сунели

Способ приготовления:

1. Для соуса: смешать чеснок, мед, кетчуп, соевый соус, лимонный сок, горчицу зернами, соль и специи (соли не добавляйте много, так как в составе есть соевый соус.

2. С ребер снять пленку. Смазать их соусом, переложить в рукав для запекания и оставить мариноваться на 2-3 часа, а лучше на ночь.

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3. После чего готовить в разогретой до 180 °С духовке 1 час, но время зависит от толщины ребер. Затем открыть рукав, смазать оставшимся маринадом и готовить при 200 °С примерно 20 минут.

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