Самое удачное тесто для вареников и пельменей: делимся универсальным рецептом
Вареники и пельмени – два блюда, которые умеют готовить практически все. А для того, чтобы тесто было удачным и не рвалось, кулинары советуют готовить его на кипятке.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, удачных, домашних вареников на кипятке.
Ингредиенты:
- Мука – 3 стакана
- Кипяток – 1 стакан
- Щепотка соли
- Яйцо – 1 шт.
- Масло – 30 г
Способ приготовления:
1. К муке добавим соль, масло и яйцо. Заливаем кипятком (не на яйцо, а то свернется) и перемешаем ложкой. Потом уже вымесим руками.
Читайте также
Тесто должно быть мягким и эластичным. Возможно, нужно добавить немного муки, но только 10-15 гр. Оставляем тесто постоять минут 15 под полотенцем и готовим.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий