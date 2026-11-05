Самое удачное тесто для вареников и пельменей: делимся универсальным рецептом

Вареники и пельмени – два блюда, которые умеют готовить практически все. А для того, чтобы тесто было удачным и не рвалось, кулинары советуют готовить его на кипятке.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, удачных, домашних вареников на кипятке.

Ингредиенты:

Мука – 3 стакана

Кипяток – 1 стакан

Щепотка соли

Яйцо – 1 шт.

Масло – 30 г

Способ приготовления:

1. К муке добавим соль, масло и яйцо. Заливаем кипятком (не на яйцо, а то свернется) и перемешаем ложкой. Потом уже вымесим руками.

Тесто должно быть мягким и эластичным. Возможно, нужно добавить немного муки, но только 10-15 гр. Оставляем тесто постоять минут 15 под полотенцем и готовим.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий