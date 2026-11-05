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Самое удачное тесто для вареников и пельменей: делимся универсальным рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
1,4 т.
Домашние вареники
Самое удачное тесто для вареников и пельменей: делимся универсальным рецептом. Источник: pexels.com

Вареники и пельмени – два блюда, которые умеют готовить практически все. А для того, чтобы тесто было удачным и не рвалось, кулинары советуют готовить его на кипятке.

Самое удачное тесто для вареников и пельменей: делимся универсальным рецептом

Как приготовить самые удачные вареники

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, удачных, домашних вареников на кипятке.

Ингредиенты: 

  • Мука – 3 стакана
  • Кипяток – 1 стакан
  • Щепотка соли
  • Яйцо – 1 шт. 
  • Масло – 30 г

Способ приготовления: 

1. К муке добавим соль, масло и яйцо. Заливаем кипятком (не на яйцо, а то свернется) и перемешаем ложкой. Потом уже вымесим руками.

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Самое удачное тесто для вареников и пельменей: делимся универсальным рецептом

Идеальное тесто для вареников

Тесто должно быть мягким и эластичным. Возможно, нужно добавить немного муки, но только 10-15 гр. Оставляем тесто постоять минут 15 под полотенцем и готовим. 

Самое удачное тесто для вареников и пельменей: делимся универсальным рецептом

Вкусные вареники на заварном тесте

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