Самы удачные оладьи на теплом кефире: делимся рецептом

Оладьи – самое простое блюдо из теста. А готовить его лучше всего на кефире, добавляя ванильный сахар для аромата.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных оладий на теплом кефире.

Ингредиенты:

1 яйцо

1-2 ст. л. сахара (насколько сладкими вы хотите получить оладьи)

10 г ванильного сахара

350 г очень теплого кефира

240 г муки

3/4 ч. л. соды

1 ч. л. разрыхлителя

1 ст. л. масла

Способ приготовления:

1. Взбейте яйцо с сахаром и солью, добавьте кефир, муку, соду, перемешайте.

2. Пожарьте оладьи.

Подавайте с джемом!

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