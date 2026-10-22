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Самы удачные оладьи на теплом кефире: делимся рецептом

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
96
Самы удачные оладьи на теплом кефире: делимся рецептом
Рецепт оладий. Источник: freepik.com

Оладьи – самое простое блюдо из теста. А готовить его лучше всего на кефире, добавляя ванильный сахар для аромата. 

Самы удачные оладьи на теплом кефире: делимся рецептом

Как приготовить удачные оладьи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных оладий на теплом кефире. 

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 1-2 ст. л. сахара (насколько сладкими вы хотите получить оладьи)
  • 10 г ванильного сахара
  • 350 г очень теплого кефира
  • 240 г муки
  • 3/4 ч. л. соды
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1 ст. л. масла
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Способ приготовления: 

1. Взбейте яйцо с сахаром и солью, добавьте кефир, муку, соду, перемешайте.

Самы удачные оладьи на теплом кефире: делимся рецептом

Как приготовить тесто для оладий

2. Пожарьте оладьи.

Самы удачные оладьи на теплом кефире: делимся рецептом

Жареные оладьи

Подавайте с джемом!

Самы удачные оладьи на теплом кефире: делимся рецептом

Готовые оладьи

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