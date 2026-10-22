Самы удачные оладьи на теплом кефире: делимся рецептом
Оладьи – самое простое блюдо из теста. А готовить его лучше всего на кефире, добавляя ванильный сахар для аромата.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, пышных оладий на теплом кефире.
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 1-2 ст. л. сахара (насколько сладкими вы хотите получить оладьи)
- 10 г ванильного сахара
- 350 г очень теплого кефира
- 240 г муки
- 3/4 ч. л. соды
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1 ст. л. масла
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Способ приготовления:
1. Взбейте яйцо с сахаром и солью, добавьте кефир, муку, соду, перемешайте.
2. Пожарьте оладьи.
Подавайте с джемом!
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