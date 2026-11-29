Яркие оранжевые мандарины не всегда оказываются сладкими. Иногда под красивой кожурой скрывается сухая мякоть или выраженная кислинка. Чтобы не разочароваться после покупки, не стоит выбирать цитрусовые только по цвету. Есть несколько простых деталей, которые помогут оценить их свежесть и сочность еще у прилавка.

Редакция FoodOboz расскажет, как выбрать сладкие мандарины.

Как выбрать сладкие и сочные мандарины

1. Сравните вес плодов

Возьмите два мандарина примерно одинакового размера. Тот, который кажется тяжелее, обычно содержит больше сока. Слишком легкий фрукт мог потерять влагу во время хранения, поэтому его мякоть может быть суховатой.

2. Осмотрите кожуру

Выбирайте плоды без крупных морщин, трещин, темных пятен и следов плесени. Кожура должна выглядеть свежей и не быть чрезмерно высохшей. При этом ее толщина и то, насколько легко она отделяется от мякоти, зависят от сорта, поэтому по этому признаку нельзя точно определить сладость.

3. Слегка нажмите на фрукт

Качественный мандарин должен быть упругим, но не слишком твердым. Если после легкого нажатия ощущаются мягкие участки или остаются вмятины, плод мог быть поврежден или начать портиться. Такие цитрусовые лучше не брать.

4. Обратите внимание на аромат

Спелые мандарины обычно имеют выраженный цитрусовый запах. Особенно хорошо он чувствуется возле плодоножки. Однако аромат не гарантирует сладкого вкуса: даже душистый фрукт может быть заметно кислым из-за особенностей сорта.

5. Проверьте плодоножку

Если на мандарине остался хвостик, обратите внимание на его вид. Свежая плодоножка и зеленые листочки могут свидетельствовать о том, что фрукт собрали относительно недавно. Но этот признак не определяет ни степень зрелости, ни вкус мякоти.

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Какие мандарины выбрать, чтобы было меньше косточек

Если не любите выбирать косточки во время еды, обратите внимание на клементины и сатсума. Клементины обычно сладкие, сочные и часто содержат мало косточек. Сатсума отличается нежной мякотью, легкой кислинкой и, как правило, небольшим количеством семян.

Однако даже в этих разновидностях иногда встречаются косточки. Их количество зависит не только от сорта, но и от условий опыления.

Почему спелый мандарин может быть кислым

Не каждый спелый цитрус обязательно будет сладким. Вкус зависит от сорта: одни мандарины от природы содержат больше кислот, другие отличаются более высоким содержанием сахаров. На результат также влияют условия выращивания и время сбора урожая.

Поэтому определить сладость только по внешнему виду невозможно. Лучше всего оценивать несколько характеристик одновременно: вес, упругость, состояние кожуры и аромат. Это поможет выбрать свежие и сочные плоды, хотя окончательно узнать их вкус можно лишь после того, как очистите мандарин.

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