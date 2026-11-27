Драники можно подавать не только со сметаной, но и с густым сливочно-грибным соусом. Он готовится из обжаренных грибов, лука и сливок, а крахмал помогает сделать его гуще. Сами драники получаются золотистыми, с аппетитной корочкой и нежной картофельной серединкой. Такое блюдо подойдет для семейного обеда или ужина.

Идея приготовления домашних драников с нежным грибным соусом опубликована на странице inna.delights в Instagram.

Ингредиенты для драников:

Картофель – 4 шт.

Лук – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 2 ст.л.

Соль – по вкусу

Масло – для жарки

Для грибного соуса:

Грибы – 200 г

Сливки – 100 мл.

Крахмал – 1 ч.л.

Лук – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Картофель и лук очистите и натрите на мелкой или средней терке. Если образовалось много жидкости, слегка отожмите картофельную массу.

2. Добавьте яйцо, муку и соль. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты соединились.

3. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте картофельную массу ложкой, формируя небольшие драники. Жарьте на умеренном огне с обеих сторон до золотистой корочки и готовности внутри.

4. Для соуса грибы нарежьте небольшими кусочками, лук измельчите. Обжарьте их на отдельной сковороде до мягкости и легкого румянца.

5. Добавьте к грибам сливки. Крахмал предварительно размешайте в небольшом количестве холодной воды или сливок, чтобы не было комочков, а затем влейте в соус.

6. Постоянно помешивайте и прогревайте смесь на небольшом огне, пока она не загустеет. При необходимости добавьте соль и перец.

Главные истории дня

7. Подавайте горячие драники вместе со сливочно-грибным соусом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий