Не подавайте деруны просто со сметаной: попробуйте нежный грибной соус
Драники можно подавать не только со сметаной, но и с густым сливочно-грибным соусом. Он готовится из обжаренных грибов, лука и сливок, а крахмал помогает сделать его гуще. Сами драники получаются золотистыми, с аппетитной корочкой и нежной картофельной серединкой. Такое блюдо подойдет для семейного обеда или ужина.
Идея приготовления домашних драников с нежным грибным соусом опубликована на странице inna.delights в Instagram.
Ингредиенты для драников:
- Картофель – 4 шт.
- Лук – 1 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу
- Масло – для жарки
Для грибного соуса:
- Грибы – 200 г
- Сливки – 100 мл.
- Крахмал – 1 ч.л.
- Лук – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Картофель и лук очистите и натрите на мелкой или средней терке. Если образовалось много жидкости, слегка отожмите картофельную массу.
2. Добавьте яйцо, муку и соль. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты соединились.
3. Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте картофельную массу ложкой, формируя небольшие драники. Жарьте на умеренном огне с обеих сторон до золотистой корочки и готовности внутри.
4. Для соуса грибы нарежьте небольшими кусочками, лук измельчите. Обжарьте их на отдельной сковороде до мягкости и легкого румянца.
5. Добавьте к грибам сливки. Крахмал предварительно размешайте в небольшом количестве холодной воды или сливок, чтобы не было комочков, а затем влейте в соус.
6. Постоянно помешивайте и прогревайте смесь на небольшом огне, пока она не загустеет. При необходимости добавьте соль и перец.
7. Подавайте горячие драники вместе со сливочно-грибным соусом.
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