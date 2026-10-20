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Без дрожжевого теста: готовим яблочные оладьи на кефире

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
21
Без дрожжевого теста: готовим яблочные оладьи на кефире
Рецепт воздушных оладий на кефире. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Яблочные оладьи на кефире получаются мягкими, ароматными и с приятной фруктовой ноткой. Для теста понадобятся два яблока, яйца, мука и несколько простых ингредиентов, которые обычно есть дома. Чтобы оладьи хорошо пропеклись и остались пышными, их нужно жарить на среднем огне под закрытой крышкой. Подавать их можно с вареньем, мёдом или горячим какао.

Идея приготовления идеально пышных оладий из теста на кефире опубликована на странице kristina buleziuk в Instagram.

Без дрожжевого теста: готовим яблочные оладьи на кефире

Рецепт вкусных оладий на кефире. Источник: Скриншот поста на странице kristina buleziuk в Instagram

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар – 3 ст.л.
  • Ванильный сахар – 1 ч.л.
  • Соль – 1/3 ч.л.
  • Сода – 1 ч.л.
  • Кефир – 200 мл.
  • Мука – 270 г
  • Яблоки – 2 шт.
  • Масло – для жарки

Способ приготовления:

Без дрожжевого теста: готовим яблочные оладьи на кефире

Готовим тесто. Источник: Скриншот поста на странице kristina buleziuk в Instagram

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1. Заранее достаньте яйца и кефир из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры.

2. Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром. Добавьте кефир, соль и соду, перемешайте.

Без дрожжевого теста: готовим яблочные оладьи на кефире

Добавляем яблоки в тесто. Источник: Скриншот поста на странице kristina buleziuk в Instagram

3. Постепенно просейте муку в жидкую смесь и замесите густое тесто без комочков.

4. Яблоки очистите по желанию, натрите на крупной терке и добавьте в тесто. Тщательно перемешайте.

Без дрожжевого теста: готовим яблочные оладьи на кефире

Жарим оладьи. Источник: Скриншот поста на странице kristina buleziuk в Instagram

5. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. С помощью двух ложек выкладывайте тесто, формируя небольшие оладьи.

6. Жарьте на среднем огне под закрытой крышкой до румяности с одной стороны. Затем осторожно переверните и готовьте под крышкой с другой стороны до готовности. Следите, чтобы оладьи пропеклись внутри и не подгорели снаружи.

Без дрожжевого теста: готовим яблочные оладьи на кефире

Готовые оладьи. Источник: Скриншот поста на странице kristina buleziuk в Instagram

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