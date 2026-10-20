Без дрожжевого теста: готовим яблочные оладьи на кефире

Яблочные оладьи на кефире получаются мягкими, ароматными и с приятной фруктовой ноткой. Для теста понадобятся два яблока, яйца, мука и несколько простых ингредиентов, которые обычно есть дома. Чтобы оладьи хорошо пропеклись и остались пышными, их нужно жарить на среднем огне под закрытой крышкой. Подавать их можно с вареньем, мёдом или горячим какао.

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Идея приготовления идеально пышных оладий из теста на кефире опубликована на странице kristina buleziuk в Instagram.

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Сахар – 3 ст.л.

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Соль – 1/3 ч.л.

Сода – 1 ч.л.

Кефир – 200 мл.

Мука – 270 г

Яблоки – 2 шт.

Масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Заранее достаньте яйца и кефир из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры.

2. Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром. Добавьте кефир, соль и соду, перемешайте.

3. Постепенно просейте муку в жидкую смесь и замесите густое тесто без комочков.

4. Яблоки очистите по желанию, натрите на крупной терке и добавьте в тесто. Тщательно перемешайте.

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5. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. С помощью двух ложек выкладывайте тесто, формируя небольшие оладьи.

6. Жарьте на среднем огне под закрытой крышкой до румяности с одной стороны. Затем осторожно переверните и готовьте под крышкой с другой стороны до готовности. Следите, чтобы оладьи пропеклись внутри и не подгорели снаружи.

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