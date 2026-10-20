Без дрожжевого теста: готовим яблочные оладьи на кефире
Яблочные оладьи на кефире получаются мягкими, ароматными и с приятной фруктовой ноткой. Для теста понадобятся два яблока, яйца, мука и несколько простых ингредиентов, которые обычно есть дома. Чтобы оладьи хорошо пропеклись и остались пышными, их нужно жарить на среднем огне под закрытой крышкой. Подавать их можно с вареньем, мёдом или горячим какао.
Идея приготовления идеально пышных оладий из теста на кефире опубликована на странице kristina buleziuk в Instagram.
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 3 ст.л.
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
- Соль – 1/3 ч.л.
- Сода – 1 ч.л.
- Кефир – 200 мл.
- Мука – 270 г
- Яблоки – 2 шт.
- Масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Заранее достаньте яйца и кефир из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры.
2. Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром. Добавьте кефир, соль и соду, перемешайте.
3. Постепенно просейте муку в жидкую смесь и замесите густое тесто без комочков.
4. Яблоки очистите по желанию, натрите на крупной терке и добавьте в тесто. Тщательно перемешайте.
5. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. С помощью двух ложек выкладывайте тесто, формируя небольшие оладьи.
6. Жарьте на среднем огне под закрытой крышкой до румяности с одной стороны. Затем осторожно переверните и готовьте под крышкой с другой стороны до готовности. Следите, чтобы оладьи пропеклись внутри и не подгорели снаружи.
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