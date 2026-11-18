Бризоли с куриным фаршем и моцареллой – сытное блюдо, которое можно приготовить из простых продуктов. Мясную начинку заворачивают в тонкие яичные блины вместе с натертым сыром, а затем запекают в духовке. В результате получаются нежные рулетики с сочной начинкой и расплавленной моцареллой.

Как приготовить бризоли с фаршем, рассказала valerikiry в Instagram.

Ингредиенты:

Куриный фарш – 700 г

Яйца – 4 шт.

Майонез или сметана – 2 ст.л.

Моцарелла – по вкусу

Соль и специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Посолите куриный фарш, добавьте любимые специи и хорошо перемешайте. Разделите его примерно на семь одинаковых частей.

2. В отдельной миске взбейте яйца с майонезом или сметаной и щепоткой соли. Смесь должна стать однородной.

3. Разогрейте антипригарную сковороду. Небольшими порциями выливайте яичную смесь, формируя тонкие блины. Жарьте их с одной стороны.

4. На каждый блин выложите часть фарша, распределите его тонким слоем и посыпьте натертой моцареллой.

5. Осторожно сверните блины с начинкой в рулетики. Переложите их в форму для запекания швом вниз.

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6. Поставьте форму в разогретую до 180 °C духовку на 20-30 минут. Время зависит от толщины рулетиков, поэтому важно убедиться, что фарш внутри полностью приготовился.

7. Подавайте бризоли горячими, пока сыр внутри остается расплавленным.

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