Пирог "Четыре вкуса" – удачная идея для тех, кто любит разнообразные начинки в одной выпечке. Для его приготовления замешивают нежное тесто на молоке, яйцах и масле, а затем разделяют его на четыре части. Каждую из них дополняют отдельной начинкой: малиной, черникой, джемом или шоколадом, орешками и шоколадными чипсами. В результате получается большой домашний пирог, у которого каждый кусочек имеет свой вкус.

Идея пирога "Четыре вкуса" к чаю опубликована на странице kristina buleziuk в Instagram.

Ингредиенты:

Яйца – 5 шт.

Сахар – 2 стакана

Растительное масло – 200 мл.

Молоко – 400 мл.

Ванильный сахар – 10 г

Разрыхлитель – 15 г

Мука – 4 стакана

Для начинок:

Малина – по вкусу (можно замороженную)

Джем или шоколад – 3 ст.л.

Черника – по вкусу

Орехи и шоколадные чипсы – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разбейте яйца в глубокую миску, добавьте сахар и взбейте миксером до образования пышной светлой массы. Это поможет сделать тесто более воздушным.

2. Влейте растительное масло и молоко, добавьте ванильный сахар. Отдельно смешайте муку с разрыхлителем и постепенно добавьте сухие ингредиенты к яичной смеси. Перемешайте до однородности, чтобы не осталось комочков.

3. Застелите противень пергаментом и равномерно вылейте на него готовое тесто.

4. С помощью полосок пергамента условно разделите тесто на четыре одинаковые части. Они послужат временными перегородками, чтобы начинки не смешивались между собой.

5. В первую часть добавьте малину, во вторую – джем или шоколад, в третью – чернику, а в четвертую – измельченные орехи и шоколадные чипсы. После этого осторожно уберите пергаментные перегородки.

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6. Разогрейте духовку до 180 градусов. Поставьте противень на средний уровень и выпекайте пирог примерно 30-40 минут в режиме верх-низ, без конвекции.

7. Готовность проверьте деревянной шпажкой: она должна выходить из теста сухой. Достаньте пирог из духовки, дайте ему немного остыть и нарежьте порционными кусочками.

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