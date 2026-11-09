Не нужно раскатывать: как приготовить домашнюю пиццу на жидком тесте
Домашнюю пиццу можно приготовить гораздо быстрее, если вместо обычного теста сделать заливную основу. Ее не нужно раскатывать или оставлять для подъема: достаточно смешать несколько ингредиентов, вылить массу в форму и добавить любимую начинку. Для этого рецепта понадобятся сметана, майонез, яйца, колбаса, помидоры и два вида сыра. В духовке пицца готовится примерно 25–30 минут и получается с нежной основой и аппетитной сырной корочкой.
Идея приготовления домашней заливной пиццы без раскатывания теста опубликована на странице olga riabenko в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- Сметана – 5 ст.л.
- Майонез – 4 ст.л.
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 6 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
Для начинки:
- Кетчуп – 2-3 ст.л.
- Ветчина или колбаса – 150 г
- Помидор – 1 шт.
- Моцарелла – 150 г
- Твердый сыр – 50 г
- Базилик – по вкусу
- Итальянские травы – по вкусу
Способ приготовления:
1. В глубокой миске соедините сметану, майонез и яйца. Добавьте соль и разрыхлитель, после чего постепенно всыпьте муку.
2. Перемешайте до однородности. По консистенции тесто должно напоминать густую массу для оладий.
3. Форму для запекания смажьте маслом или застелите пергаментом. Перелейте в нее тесто и равномерно распределите. Сверху нанесите кетчуп.
4. Нарежьте ветчину или колбасу и помидор. Выложите начинку на основу, добавьте нарезанную моцареллу и посыпьте все тертым твердым сыром. По желанию добавьте базилик и итальянские травы.
5. Поставьте пиццу в разогретую до 200°C духовку и выпекайте 25-30 минут. Ориентируйтесь на золотистую корочку и готовность теста.
6. Готовую пиццу немного остудите, нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу.
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