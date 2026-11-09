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Не нужно раскатывать: как приготовить домашнюю пиццу на жидком тесте

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
417
Не нужно раскатывать: как приготовить домашнюю пиццу на жидком тесте
Рецепт вкусной заливной пиццы. Источник: Создано с помощью ИИ

Домашнюю пиццу можно приготовить гораздо быстрее, если вместо обычного теста сделать заливную основу. Ее не нужно раскатывать или оставлять для подъема: достаточно смешать несколько ингредиентов, вылить массу в форму и добавить любимую начинку. Для этого рецепта понадобятся сметана, майонез, яйца, колбаса, помидоры и два вида сыра. В духовке пицца готовится примерно 25–30 минут и получается с нежной основой и аппетитной сырной корочкой.

Идея приготовления домашней заливной пиццы без раскатывания теста опубликована на странице olga riabenko в Instagram.

Не нужно раскатывать: как приготовить домашнюю пиццу на жидком тесте

Рецепт домашней заливной пиццы. Источник: Скриншот поста на странице olga riabenko в Instagram

Ингредиенты для теста:

  • Сметана – 5 ст.л.
  • Майонез – 4 ст.л.
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 6 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.

Для начинки:

  • Кетчуп – 2-3 ст.л.
  • Ветчина или колбаса – 150 г
  • Помидор – 1 шт.
  • Моцарелла – 150 г
  • Твердый сыр – 50 г
  • Базилик – по вкусу
  • Итальянские травы – по вкусу
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Способ приготовления:

Не нужно раскатывать: как приготовить домашнюю пиццу на жидком тесте

Готовим тесто. Источник: Скриншот поста на странице olga riabenko в Instagram

1. В глубокой миске соедините сметану, майонез и яйца. Добавьте соль и разрыхлитель, после чего постепенно всыпьте муку.

2. Перемешайте до однородности. По консистенции тесто должно напоминать густую массу для оладий.

Не нужно раскатывать: как приготовить домашнюю пиццу на жидком тесте

Добавляем соус в тесто. Источник: Скриншот поста на странице olga riabenko в Instagram

3. Форму для запекания смажьте маслом или застелите пергаментом. Перелейте в нее тесто и равномерно распределите. Сверху нанесите кетчуп.

Не нужно раскатывать: как приготовить домашнюю пиццу на жидком тесте

Добавляем начинку. Источник: Скриншот поста на странице olga riabenko в Instagram

4. Нарежьте ветчину или колбасу и помидор. Выложите начинку на основу, добавьте нарезанную моцареллу и посыпьте все тертым твердым сыром. По желанию добавьте базилик и итальянские травы.

Не нужно раскатывать: как приготовить домашнюю пиццу на жидком тесте

Добавляем сыр. Источник: Скриншот поста на странице olga riabenko в Instagram

5. Поставьте пиццу в разогретую до 200°C духовку и выпекайте 25-30 минут. Ориентируйтесь на золотистую корочку и готовность теста.

Не нужно раскатывать: как приготовить домашнюю пиццу на жидком тесте

Готовая пицца. Источник: Скриншот поста на странице olga riabenko в Instagram

6. Готовую пиццу немного остудите, нарежьте порционными кусочками и подавайте к столу.

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