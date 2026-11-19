Не нужно включать духовку: готовим панакоту с фруктовым слоем
Панакота с вишней – нежный десерт со сливочной основой и ярким фруктовым слоем. Для приготовления понадобятся молоко, сливочный сыр, желатин и вишня. Обе части готовят отдельно, а затем соединяют в стаканах или креманках. Десерт не нужно выпекать, достаточно дать ему хорошо застыть в холодильнике.
Идея приготовления нежной вишневой панакоты опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты для сливочного слоя:
- Молоко 2,5% – 200 мл.
- Сливочный сыр – 100 г
- Желатин – 25 г
- Вода – 150 мл.
- Заменитель сахара – по вкусу
Для вишневого слоя:
- Вишня, другие фрукты или варенье без сахара – 300 г
- Желатин – 25 г
- Вода – 150 мл.
- Заменитель сахара – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сначала приготовьте сливочную основу. Залейте 25 г желатина 150 мл холодной воды и оставьте до полного набухания.
2. В отдельной миске смешайте молоко, сливочный сыр и сахарозаменитель. Перемешайте до однородной консистенции.
3. Добавьте набухший желатин. Поставьте смесь на водяную баню и прогревайте, постоянно помешивая, пока желатин полностью не растворится. Не доводите до кипения.
4. Разлейте сливочную массу по стаканам или креманкам, заполняя их примерно наполовину. Поставьте в холодильник на 2 часа, чтобы слой застыл.
5. Тем временем подготовьте вишневую часть. Вторую порцию желатина (25 г) залейте 150 мл холодной воды и оставьте набухать.
6. Вишню измельчите блендером до однородного пюре. Если используете кислые фрукты, по желанию добавьте сахарозаменитель.
7. Набухший желатин растопите в микроволновке короткими импульсами, не допуская кипения. Добавьте его к фруктовому пюре и тщательно перемешайте.
8. Когда сливочный слой полностью застынет, осторожно распределите сверху вишневую массу.
9. Верните десерт в холодильник до полного застывания второго слоя. Подавайте охлажденным.
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