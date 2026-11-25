Картофельные деруны можно подать по-новому, если дополнить их слабосоленым лососем и нежным соусом из натурального йогурта и зелени. Такое блюдо сочетает хрустящую золотистую корочку, мягкую картофельную основу и насыщенный вкус красной рыбы. Для приготовления не нужны сложные продукты, а сам рецепт состоит из нескольких простых этапов. Деруны можно сделать небольшими порционными или приготовить один большой.

Идея приготовления сытных дерунов с лососем опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

Картофель – 600 г

Чеснок – 2 зубчика

Яйцо – 1 шт.

Цельнозерновая мука – 30 г

Слабосоленый лосось – 300 г

Натуральный йогурт 3,2% – 200 г

Зелень – по вкусу

Соль – по вкусу

Черный молотый перец – по вкусу

Масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Картофель очистить, помыть и натереть на мелкой терке. При необходимости слегка отжать лишнюю жидкость.

2. Добавить к картофельной массе измельченный чеснок, яйцо, цельнозерновую муку, соль и черный молотый перец. Тщательно перемешать до однородности.

3. На сковороде разогреть немного масла. Выкладывать картофельную смесь ложкой, формируя небольшие драники. По желанию можно приготовить один большой.

4. Жарить на небольшом огне с обеих сторон до золотистой корочки и готовности внутри.

5. Для соуса натуральный йогурт смешать с мелко нарезанной зеленью и небольшим количеством соли.

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6. Готовые драники немного остудить, смазать йогуртовым соусом и выложить сверху кусочки слабосоленого лосося.

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