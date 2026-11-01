Не развариваются при варке: как приготовить домашние пельмени
Домашние пельмени можно приготовить из простых продуктов, а особое внимание стоит уделить тесту. В этом рецепте его замешивают на кипятке с добавлением яйца и масла. Оно получается эластичным, хорошо раскатывается и удерживает мясную начинку во время варки. Из указанного количества ингредиентов получается примерно 1 кг готовых пельменей.
Идея приготовления идеальных домашних пельменей опубликована на странице dasha.zaliskay в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- Пшеничная мука – 450 г
- Кипяток – 200 мл.
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – 1 ч.л.
- Масло – 1 ст.л.
Для начинки:
- Говяжий фарш – количество не указано
- Лук – количество не указано
- Соль – по вкусу
- Черный молотый перец – по вкусу
- Холодная вода – немного
Способ приготовления:
1. Насыпьте муку в глубокую миску. Добавьте в кипяток соль и масло, перемешайте, а затем постепенно влейте жидкость в муку. Перемешайте ложкой, чтобы ингредиенты соединились.
2. Добавьте яйцо. Когда масса немного остынет и станет теплой, введите яйцо. Вымешивайте тесто руками примерно 7–10 минут, пока оно не станет однородным и эластичным.
3. Дайте тесту отдохнуть. Сформируйте шар, накройте миску полотенцем или пищевой пленкой и оставьте на 30-40 минут. За это время тесто станет податливее и его будет легче раскатывать.
4. Выложите фарш в миску. Добавьте мелко нарезанный или измельченный блендером лук, соль и черный перец. Влейте немного холодной воды и тщательно перемешайте. Начинка должна быть сочной, но не жидкой.
5. Раскатайте тесто. Разделите его на несколько частей. Каждую тонко раскатайте на присыпанной мукой поверхности. С помощью стакана или круглой формы вырежьте кружочки.
6. Сформируйте пельмени. В центр каждого кружочка положите немного мясной начинки. Сложите тесто пополам и плотно защипните края. При желании соедините кончики пельменя между собой.
7. Сварите пельмени. Вскипятите воду, добавьте соль и опустите в нее пельмени небольшими порциями. Осторожно перемешайте, чтобы они не прилипли ко дну. После того как пельмени всплывут на поверхность, варите их еще 3-4 минуты.
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