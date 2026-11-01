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Не развариваются при варке: как приготовить домашние пельмени

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
81
Не развариваются при варке: как приготовить домашние пельмени
Как приготовить удачные домашние пельмени. Источник: freepik.com

Домашние пельмени можно приготовить из простых продуктов, а особое внимание стоит уделить тесту. В этом рецепте его замешивают на кипятке с добавлением яйца и масла. Оно получается эластичным, хорошо раскатывается и удерживает мясную начинку во время варки. Из указанного количества ингредиентов получается примерно 1 кг готовых пельменей.

Идея приготовления идеальных домашних пельменей опубликована на странице dasha.zaliskay в Instagram.

Не развариваются при варке: как приготовить домашние пельмени

Рецепт идеальных домашних пельменей. Источник: Скриншот поста на странице dasha.zaliskay в Instagram

Ингредиенты для теста:

  • Пшеничная мука – 450 г
  • Кипяток – 200 мл.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло – 1 ст.л.

Для начинки:

  • Говяжий фарш – количество не указано
  • Лук – количество не указано
  • Соль – по вкусу
  • Черный молотый перец – по вкусу
  • Холодная вода – немного
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Способ приготовления:

Не развариваются при варке: как приготовить домашние пельмени

Готовим тесто. Источник: Скриншот поста на странице dasha.zaliskay в Instagram

1. Насыпьте муку в глубокую миску. Добавьте в кипяток соль и масло, перемешайте, а затем постепенно влейте жидкость в муку. Перемешайте ложкой, чтобы ингредиенты соединились.

2. Добавьте яйцо. Когда масса немного остынет и станет теплой, введите яйцо. Вымешивайте тесто руками примерно 7–10 минут, пока оно не станет однородным и эластичным.

Не развариваются при варке: как приготовить домашние пельмени

Вырезаем кружочки из теста. Источник: Скриншот поста на странице dasha.zaliskay в Instagram

3. Дайте тесту отдохнуть. Сформируйте шар, накройте миску полотенцем или пищевой пленкой и оставьте на 30-40 минут. За это время тесто станет податливее и его будет легче раскатывать.

4. Выложите фарш в миску. Добавьте мелко нарезанный или измельченный блендером лук, соль и черный перец. Влейте немного холодной воды и тщательно перемешайте. Начинка должна быть сочной, но не жидкой.

Не развариваются при варке: как приготовить домашние пельмени

Добавляем начинку. Источник: Скриншот поста на странице dasha.zaliskay в Instagram

5. Раскатайте тесто. Разделите его на несколько частей. Каждую тонко раскатайте на присыпанной мукой поверхности. С помощью стакана или круглой формы вырежьте кружочки.

Не развариваются при варке: как приготовить домашние пельмени

Лепим пельмени. Источник: Скриншот поста на странице dasha.zaliskay в Instagram

6. Сформируйте пельмени. В центр каждого кружочка положите немного мясной начинки. Сложите тесто пополам и плотно защипните края. При желании соедините кончики пельменя между собой.

7. Сварите пельмени. Вскипятите воду, добавьте соль и опустите в нее пельмени небольшими порциями. Осторожно перемешайте, чтобы они не прилипли ко дну. После того как пельмени всплывут на поверхность, варите их еще 3-4 минуты.

Не развариваются при варке: как приготовить домашние пельмени

Готовые пельмени. Источник: Скриншот поста на странице dasha.zaliskay в Instagram

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