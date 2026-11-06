Не жарьте печень отдельно: приготовьте ее со сливами и карамелизированным луком
Куриная печень со сливами в духовке – необычное блюдо, в котором нежный субпродукт сочетается с сочными фруктами и обжаренным луком. Особенность рецепта заключается в том, что сливы во время запекания выделяют кисло-сладкий сок, который придает печени интересный вкус. Сначала ингредиенты нужно немного обжарить на сковороде, а затем переложить в форму и довести до готовности в духовке.
Идея приготовления нежной печени со сливами в духовке опубликована на странице hanna smak в Instagram.
Ингредиенты:
- Куриная печень – 500-600 г
- Лук – 2 шт.
- Сливы – 200-300 г
- Мука – для панировки
- Сливочное масло или масло – для жарки
- Соль, черный перец, сушеный чеснок, мускатный орех – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриную печень очистите от пленок и лишних частей, промойте и обсушите бумажным полотенцем.
2. Нарежьте крупными кусочками, обваляйте в муке и выложите на разогретую сковороду со сливочным или растительным маслом.
3. Быстро обжарьте печень с обеих сторон до золотистой корочки. Внутри она пока не должна полностью приготовиться, так как дальше ее будут запекать в духовке.
4. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на сливочном масле до мягкости и легкого карамельного оттенка.
5. На дно формы для запекания выложите обжаренный лук, а сверху распределите кусочки печени. Добавьте соль, черный перец, сухой чеснок и немного мускатного ореха.
6. Сливы разрежьте пополам, удалите косточки и выложите поверх печени срезом вверх.
7. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут. За это время фрукты станут мягче и выделят сок, которым пропитаются остальные ингредиенты.
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