Не жарьте печень отдельно: приготовьте ее со сливами и карамелизированным луком

Куриная печень со сливами в духовке – необычное блюдо, в котором нежный субпродукт сочетается с сочными фруктами и обжаренным луком. Особенность рецепта заключается в том, что сливы во время запекания выделяют кисло-сладкий сок, который придает печени интересный вкус. Сначала ингредиенты нужно немного обжарить на сковороде, а затем переложить в форму и довести до готовности в духовке.

Идея приготовления нежной печени со сливами в духовке опубликована на странице hanna smak в Instagram.

Ингредиенты:

Куриная печень – 500-600 г

Лук – 2 шт.

Сливы – 200-300 г

Мука – для панировки

Сливочное масло или масло – для жарки

Соль, черный перец, сушеный чеснок, мускатный орех – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриную печень очистите от пленок и лишних частей, промойте и обсушите бумажным полотенцем.

2. Нарежьте крупными кусочками, обваляйте в муке и выложите на разогретую сковороду со сливочным или растительным маслом.

3. Быстро обжарьте печень с обеих сторон до золотистой корочки. Внутри она пока не должна полностью приготовиться, так как дальше ее будут запекать в духовке.

4. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на сливочном масле до мягкости и легкого карамельного оттенка.

5. На дно формы для запекания выложите обжаренный лук, а сверху распределите кусочки печени. Добавьте соль, черный перец, сухой чеснок и немного мускатного ореха.

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6. Сливы разрежьте пополам, удалите косточки и выложите поверх печени срезом вверх.

7. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут. За это время фрукты станут мягче и выделят сок, которым пропитаются остальные ингредиенты.

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