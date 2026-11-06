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Не жарьте печень отдельно: приготовьте ее со сливами и карамелизированным луком

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
5,3 т.
Не жарьте печень отдельно: приготовьте ее со сливами и карамелизированным луком
Как вкусно приготовить печень со сливами в духовке. Источник: Создано с помощью ИИ

Куриная печень со сливами в духовке – необычное блюдо, в котором нежный субпродукт сочетается с сочными фруктами и обжаренным луком. Особенность рецепта заключается в том, что сливы во время запекания выделяют кисло-сладкий сок, который придает печени интересный вкус. Сначала ингредиенты нужно немного обжарить на сковороде, а затем переложить в форму и довести до готовности в духовке.

Идея приготовления нежной печени со сливами в духовке опубликована на странице hanna smak в Instagram.

Не жарьте печень отдельно: приготовьте ее со сливами и карамелизированным луком

Как вкусно приготовить печень со сливами. Источник: Скриншот поста на странице hanna smak в Instagram

Ингредиенты:

  • Куриная печень – 500-600 г
  • Лук – 2 шт.
  • Сливы – 200-300 г
  • Мука – для панировки
  • Сливочное масло или масло – для жарки
  • Соль, черный перец, сушеный чеснок, мускатный орех – по вкусу

Способ приготовления:

Не жарьте печень отдельно: приготовьте ее со сливами и карамелизированным луком

Приправляем печень. Источник: Скриншот поста на странице hanna smak в Instagram

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1. Куриную печень очистите от пленок и лишних частей, промойте и обсушите бумажным полотенцем.

2. Нарежьте крупными кусочками, обваляйте в муке и выложите на разогретую сковороду со сливочным или растительным маслом.

Не жарьте печень отдельно: приготовьте ее со сливами и карамелизированным луком

Выкладываем лук на противень. Источник: Скриншот поста на странице hanna smak в Instagram

3. Быстро обжарьте печень с обеих сторон до золотистой корочки. Внутри она пока не должна полностью приготовиться, так как дальше ее будут запекать в духовке.

4. Лук нарежьте полукольцами и обжарьте на сливочном масле до мягкости и легкого карамельного оттенка.

Не жарьте печень отдельно: приготовьте ее со сливами и карамелизированным луком

Добавляем печень. Источник: Скриншот поста на странице hanna smak в Instagram

5. На дно формы для запекания выложите обжаренный лук, а сверху распределите кусочки печени. Добавьте соль, черный перец, сухой чеснок и немного мускатного ореха.

Не жарьте печень отдельно: приготовьте ее со сливами и карамелизированным луком

Добавляем сливы. Источник: Скриншот поста на странице hanna smak в Instagram

6. Сливы разрежьте пополам, удалите косточки и выложите поверх печени срезом вверх.

7. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут. За это время фрукты станут мягче и выделят сок, которым пропитаются остальные ингредиенты.

Не жарьте печень отдельно: приготовьте ее со сливами и карамелизированным луком

Готовое блюдо. Источник: Скриншот поста на странице hanna smak в Instagram

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