Куриные сердечки с картофельным пюре – бюджетный вариант домашнего обеда, для которого не нужны дорогие продукты. Перед запеканием субпродукты маринуют в соевом соусе с паприкой и сушеным чесноком, благодаря чему они приобретают насыщенный вкус и аромат. Во время приготовления образуется сок, который можно использовать как подливу к гарниру. Отдельное внимание стоит уделить картофельному пюре: для нежной консистенции в него добавляют теплое молоко и немного отвара.

Идея приготовления вкусного и бюджетного рецепта печени опубликована на странице diana gologovets в Instagram.

Ингредиенты для сердечек:

Куриные сердечки – 500 г

Соевый соус – по вкусу

Обычная паприка – по вкусу

Копченая паприка – по вкусу

Сушеный чеснок – по вкусу

Для картофельного пюре:

Картофель – 700 г

Молоко – по необходимости

Вода для варки – по необходимости

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриные сердечки промыть, при необходимости очистить от лишнего жира и пленок. Просушить бумажными полотенцами.

2. Переложить субпродукты в миску, добавить соевый соус, обычную и копченую паприку, сушеный чеснок. Хорошо перемешать, чтобы маринад равномерно покрыл все сердечки. По желанию соевый соус можно разбавить водой в пропорции 1:1.

3. Накрыть миску и поставить в холодильник минимум на 3 часа. Если сердечки маринуются в течение ночи, дополнительно солить их не нужно.

4. Замаринованные сердечки выложить в форму или на противень одним слоем, не накладывая друг на друга.

Главные истории дня

5. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 60 минут. Во время приготовления выделятся сок и жир, которые образуют ароматную подливку.

6. Для пюре картофель очистить, нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде до мягкости.

7. Слить большую часть отвара, оставив немного на дне кастрюли. Добавить теплое молоко и взбить картофель миксером на низкой скорости до нежной однородной консистенции.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий