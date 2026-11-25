Не жарьте сердечки на сковороде: попробуйте этот простой рецепт в духовке
Куриные сердечки с картофельным пюре – бюджетный вариант домашнего обеда, для которого не нужны дорогие продукты. Перед запеканием субпродукты маринуют в соевом соусе с паприкой и сушеным чесноком, благодаря чему они приобретают насыщенный вкус и аромат. Во время приготовления образуется сок, который можно использовать как подливу к гарниру. Отдельное внимание стоит уделить картофельному пюре: для нежной консистенции в него добавляют теплое молоко и немного отвара.
Идея приготовления вкусного и бюджетного рецепта печени опубликована на странице diana gologovets в Instagram.
Ингредиенты для сердечек:
- Куриные сердечки – 500 г
- Соевый соус – по вкусу
- Обычная паприка – по вкусу
- Копченая паприка – по вкусу
- Сушеный чеснок – по вкусу
Для картофельного пюре:
- Картофель – 700 г
- Молоко – по необходимости
- Вода для варки – по необходимости
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриные сердечки промыть, при необходимости очистить от лишнего жира и пленок. Просушить бумажными полотенцами.
2. Переложить субпродукты в миску, добавить соевый соус, обычную и копченую паприку, сушеный чеснок. Хорошо перемешать, чтобы маринад равномерно покрыл все сердечки. По желанию соевый соус можно разбавить водой в пропорции 1:1.
3. Накрыть миску и поставить в холодильник минимум на 3 часа. Если сердечки маринуются в течение ночи, дополнительно солить их не нужно.
4. Замаринованные сердечки выложить в форму или на противень одним слоем, не накладывая друг на друга.
5. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке примерно 60 минут. Во время приготовления выделятся сок и жир, которые образуют ароматную подливку.
6. Для пюре картофель очистить, нарезать кусочками и отварить в подсоленной воде до мягкости.
7. Слить большую часть отвара, оставив немного на дне кастрюли. Добавить теплое молоко и взбить картофель миксером на низкой скорости до нежной однородной консистенции.
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