Не отличить от манго: как приготовить сладкую тыкву в банках

Тыкву на зиму можно заготовить необычным способом, добавив лимон и апельсины. После настаивания кусочки овоща пропитываются цитрусовым соком и приобретают насыщенный аромат. Для рецепта понадобятся всего несколько доступных ингредиентов, сахар и немного воды. Заготовку раскладывают по небольшим банкам и стерилизуют, чтобы сохранить ее на холодный сезон.

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Идея приготовления консервированной тыквы, похожей на манго, опубликована на странице ptashka nadia.77 в Instagram.

Ингредиенты:

Тыква – 1,5 кг.

Лимон – 1 шт.

Апельсины – 2 шт.

Сахар – 300 г

Лимонная кислота – 5 г

Вода – примерно 100 мл.

Способ приготовления:

1. Очистите ее от кожуры и семян, а мякоть нарежьте кусочками размером примерно 2-3 см.

2. Тщательно вымойте лимон, нарежьте четвертинками вместе с кожурой и удалите семена. Апельсины очистите от кожуры, также удалите семена и нарежьте кусочками.

3. Положите тыкву, лимон и апельсины в большую миску. Добавьте сахар, лимонную кислоту и воду. Перемешайте и оставьте на 3 часа, время от времени помешивая, чтобы тыква пустила сок.

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4. Подготовьте чистые сухие банки объемом 330 мл. Разложите в них тыкву с цитрусовыми и залейте соком. Если жидкости недостаточно, долейте немного воды, чтобы кусочки были покрыты.

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5. На дно большой кастрюли положите полотенце, поставьте банки и прикройте их крышками. Налейте холодную воду до уровня плечиков банок. Доведите до кипения и стерилизуйте 30 минут на минимальном огне.

6. Осторожно достаньте их из кастрюли, плотно закрутите крышки, переверните вверх дном и укутайте. Оставьте до полного остывания.

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