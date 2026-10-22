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Не отличить от манго: как приготовить сладкую тыкву в банках

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
141
Не отличить от манго: как приготовить сладкую тыкву в банках
Тыква, как манго, на зиму. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Тыкву на зиму можно заготовить необычным способом, добавив лимон и апельсины. После настаивания кусочки овоща пропитываются цитрусовым соком и приобретают насыщенный аромат. Для рецепта понадобятся всего несколько доступных ингредиентов, сахар и немного воды. Заготовку раскладывают по небольшим банкам и стерилизуют, чтобы сохранить ее на холодный сезон.

Идея приготовления консервированной тыквы, похожей на манго, опубликована на странице ptashka nadia.77 в Instagram.

Не отличить от манго: как приготовить сладкую тыкву в банках

Как закрыть тыкву на зиму. Источник: Скриншот поста на странице ptashka nadia.77 в Instagram

Ингредиенты:

  • Тыква – 1,5 кг.
  • Лимон – 1 шт.
  • Апельсины – 2 шт.
  • Сахар – 300 г
  • Лимонная кислота – 5 г
  • Вода – примерно 100 мл.

Способ приготовления:

Не отличить от манго: как приготовить сладкую тыкву в банках

Нарезаем тыкву. Источник: Скриншот поста на странице ptashka nadia.77 в Instagram

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1. Очистите ее от кожуры и семян, а мякоть нарежьте кусочками размером примерно 2-3 см.

2. Тщательно вымойте лимон, нарежьте четвертинками вместе с кожурой и удалите семена. Апельсины очистите от кожуры, также удалите семена и нарежьте кусочками.

Не отличить от манго: как приготовить сладкую тыкву в банках

Добавляем лимон и апельсин. Источник: Скриншот поста на странице ptashka nadia.77 в Instagram

3. Положите тыкву, лимон и апельсины в большую миску. Добавьте сахар, лимонную кислоту и воду. Перемешайте и оставьте на 3 часа, время от времени помешивая, чтобы тыква пустила сок.

Не отличить от манго: как приготовить сладкую тыкву в банках

Все перемешиваем. Источник: Скриншот поста на странице ptashka nadia.77 в Instagram

4. Подготовьте чистые сухие банки объемом 330 мл. Разложите в них тыкву с цитрусовыми и залейте соком. Если жидкости недостаточно, долейте немного воды, чтобы кусочки были покрыты.

Не отличить от манго: как приготовить сладкую тыкву в банках

Выкладываем все в баночки. Источник: Скриншот поста на странице ptashka nadia.77 в Instagram

5. На дно большой кастрюли положите полотенце, поставьте банки и прикройте их крышками. Налейте холодную воду до уровня плечиков банок. Доведите до кипения и стерилизуйте 30 минут на минимальном огне.

6. Осторожно достаньте их из кастрюли, плотно закрутите крышки, переверните вверх дном и укутайте. Оставьте до полного остывания.

Не отличить от манго: как приготовить сладкую тыкву в банках

Готовая консервация. Источник: Скриншот поста на странице ptashka nadia.77 в Instagram

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