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Нет терки – не проблема: как быстро подготовить картофель для драников

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read2 мин
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Нет терки – не проблема: как быстро подготовить картофель для драников
Как измельчить картофель на драники без терки. Источник: freepik.com

Для приготовления драников не обязательно использовать терку, мясорубку или блендер. Если нужной кухонной техники нет под рукой, картофель можно измельчить обычным острым ножом. Главное – правильно нарезать клубни, чтобы кусочки были достаточно мелкими и хорошо соединились в однородную массу. Есть также несколько хитростей, которые помогут сделать драники румяными и не дадут им разваливаться на сковороде.

Редакция FoodOboz расскажет, как можно быстро измельчить картофель для драников. Это максимально удобный способ.

Нет терки – не проблема: как быстро подготовить картофель для драников

Нарезаем картофель кружочками. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Как измельчить картофель ножом вместо терки

Сначала картофель нужно почистить и разрезать вдоль на несколько частей. Каждую из них следует нарезать максимально тонкими пластинками. Затем пластинки нужно сложить небольшими стопками и нашинковать тонкой соломкой.

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Полученную соломку необходимо повернуть поперек и мелко порубить ножом. Чем мельче будут кусочки, тем лучше они соединятся между собой во время приготовления. В результате получится картофельная масса с мелкой зернистой текстурой, которую можно использовать для драников.

К измельченному картофелю добавляют яйцо, соль, немного муки при необходимости и лук. Его можно натереть или очень мелко нарезать ножом. Все ингредиенты нужно хорошо перемешать.

Что сделать, чтобы драники не распадались во время жарки

Нет терки – не проблема: как быстро подготовить картофель для драников

Измельчаем картофель. Источник: Создано с помощью ИИ

После измельчения картофель выделяет сок, из-за которого смесь может стать слишком жидкой. Если это не исправить, драники будет сложно сформировать, а при переворачивании они могут терять форму.

Чтобы этого избежать, картофельную массу можно переложить на сито или слегка отжать через чистую кухонную ткань. Однако не спешите выливать весь сок. Если на дне миски осел картофельный крахмал, его стоит оставить и вернуть к измельченному картофелю. Он поможет смеси лучше держаться вместе.

Как пожарить драники с золотистой корочкой

Картофельную смесь нужно выкладывать ложкой на хорошо разогретую сковороду с маслом. Каждую порцию стоит немного прижать, формируя небольшие плоские оладьи. Так они равномернее прожарятся внутри.

Нет терки – не проблема: как быстро подготовить картофель для драников

Добавляем к картофелю необходимые ингредиенты. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Готовить деруны нужно на среднем огне до появления золотистой корочки с обеих сторон. Не стоит делать их слишком толстыми или постоянно переворачивать, ведь картофель должен успеть приготовиться внутри.

Стоит учитывать, что деруны из картофеля, измельченного ножом, будут иметь несколько иную текстуру, чем приготовленные на терке. Они больше будут напоминать картофельные оладьи с мелкими кусочками. Однако этот способ выручит, когда терки нет, а домашнего блюда хочется уже сейчас.

Нет терки – не проблема: как быстро подготовить картофель для драников

Жарим деруны. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

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