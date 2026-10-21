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Нежные внутри и золотистые снаружи: как приготовить картофельные зразы с мясом

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
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Нежные внутри и золотистые снаружи: как приготовить картофельные зразы с мясом
Рецепт картофельных зраз с мясной начинкой. Источник: pinterest.com

Картофельные зразы с мясной начинкой — сытное домашнее блюдо, которое готовят из отварного картофеля, муки, яиц и фарша. Чтобы начинка получилась нежной, мясо обжаривают с луком и специями, а затем измельчают блендером. Зразы жарят на сковороде до золотистой корочки и подают горячими на обед или ужин.

Идея приготовления сытных картофельных зраз с фаршем опубликована на странице olgatomcak в Instagram.

Нежные внутри и золотистые снаружи: как приготовить картофельные зразы с мясом

Как приготовить картофельные зразы. Источник: Скриншот поста на странице olgatomcak в Instagram

Ингредиенты для картофельного теста:

  • Картофель – 1 кг.
  • Мука – 100 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Черный молотый перец – по вкусу
  • Копченая паприка – по вкусу
  • Сушеный чеснок – по вкусу
  • Масло – для жарки

Для начинки:

  • Свиной или куриный фарш – 400 г
  • Лук – 1 шт.
  • Соль и специи – по вкусу
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Способ приготовления:

Нежные внутри и золотистые снаружи: как приготовить картофельные зразы с мясом

Измельчаем картофель. Источник: Скриншот поста на странице olgatomcak в Instagram

1. Картофель тщательно вымыть и отварить в мундире до готовности. Полностью остудить, очистить от кожуры и натереть на мелкой терке.

2. К картофелю добавить яйцо, муку, соль, черный перец, копченую паприку и сухой чеснок. Замесить мягкое, слегка липкое тесто.

Нежные внутри и золотистые снаружи: как приготовить картофельные зразы с мясом

Выкладываем начинку. Источник: Скриншот поста на странице olgatomcak в Instagram

3. Лук очистить и мелко нарезать. Обжарить фарш вместе с луком на сковороде, добавить соль и специи. Готовить до полной готовности мяса, после чего измельчить начинку блендером.

Нежные внутри и золотистые снаружи: как приготовить картофельные зразы с мясом

Выкладываем на сковороду. Источник: Скриншот поста на странице olgatomcak в Instagram

4. Смочить руки водой, взять часть картофельного теста и сформировать лепешку. В центр выложить мясную начинку, заклеить края и придать изделию овальную форму. Таким же образом сформировать остальные зразы.

5. Разогреть сковороду с маслом и выложить зразы. Жарить примерно по 12 минут с каждой стороны до появления румяной корочки. Если зразы быстро подрумяниваются, а внутри ещё не прогрелись, накрыть сковороду крышкой и уменьшить огонь.

Нежные внутри и золотистые снаружи: как приготовить картофельные зразы с мясом

Готовые зразы. Источник: Скриншот поста на странице olgatomcak в Instagram

6. Готовые зразы подавать горячими. По желанию можно дополнить сметаной или любимым соусом.

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