Нежные внутри и золотистые снаружи: как приготовить картофельные зразы с мясом
Картофельные зразы с мясной начинкой — сытное домашнее блюдо, которое готовят из отварного картофеля, муки, яиц и фарша. Чтобы начинка получилась нежной, мясо обжаривают с луком и специями, а затем измельчают блендером. Зразы жарят на сковороде до золотистой корочки и подают горячими на обед или ужин.
Идея приготовления сытных картофельных зраз с фаршем опубликована на странице olgatomcak в Instagram.
Ингредиенты для картофельного теста:
- Картофель – 1 кг.
- Мука – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – 1 ч.л.
- Черный молотый перец – по вкусу
- Копченая паприка – по вкусу
- Сушеный чеснок – по вкусу
- Масло – для жарки
Для начинки:
- Свиной или куриный фарш – 400 г
- Лук – 1 шт.
- Соль и специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель тщательно вымыть и отварить в мундире до готовности. Полностью остудить, очистить от кожуры и натереть на мелкой терке.
2. К картофелю добавить яйцо, муку, соль, черный перец, копченую паприку и сухой чеснок. Замесить мягкое, слегка липкое тесто.
3. Лук очистить и мелко нарезать. Обжарить фарш вместе с луком на сковороде, добавить соль и специи. Готовить до полной готовности мяса, после чего измельчить начинку блендером.
4. Смочить руки водой, взять часть картофельного теста и сформировать лепешку. В центр выложить мясную начинку, заклеить края и придать изделию овальную форму. Таким же образом сформировать остальные зразы.
5. Разогреть сковороду с маслом и выложить зразы. Жарить примерно по 12 минут с каждой стороны до появления румяной корочки. Если зразы быстро подрумяниваются, а внутри ещё не прогрелись, накрыть сковороду крышкой и уменьшить огонь.
6. Готовые зразы подавать горячими. По желанию можно дополнить сметаной или любимым соусом.
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