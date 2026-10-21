Нежные внутри и золотистые снаружи: как приготовить картофельные зразы с мясом

Картофельные зразы с мясной начинкой — сытное домашнее блюдо, которое готовят из отварного картофеля, муки, яиц и фарша. Чтобы начинка получилась нежной, мясо обжаривают с луком и специями, а затем измельчают блендером. Зразы жарят на сковороде до золотистой корочки и подают горячими на обед или ужин.

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Идея приготовления сытных картофельных зраз с фаршем опубликована на странице olgatomcak в Instagram.

Ингредиенты для картофельного теста:

Картофель – 1 кг.

Мука – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1 ч.л.

Черный молотый перец – по вкусу

Копченая паприка – по вкусу

Сушеный чеснок – по вкусу

Масло – для жарки

Для начинки:

Свиной или куриный фарш – 400 г

Лук – 1 шт.

Соль и специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель тщательно вымыть и отварить в мундире до готовности. Полностью остудить, очистить от кожуры и натереть на мелкой терке.

2. К картофелю добавить яйцо, муку, соль, черный перец, копченую паприку и сухой чеснок. Замесить мягкое, слегка липкое тесто.

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3. Лук очистить и мелко нарезать. Обжарить фарш вместе с луком на сковороде, добавить соль и специи. Готовить до полной готовности мяса, после чего измельчить начинку блендером.

4. Смочить руки водой, взять часть картофельного теста и сформировать лепешку. В центр выложить мясную начинку, заклеить края и придать изделию овальную форму. Таким же образом сформировать остальные зразы.

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5. Разогреть сковороду с маслом и выложить зразы. Жарить примерно по 12 минут с каждой стороны до появления румяной корочки. Если зразы быстро подрумяниваются, а внутри ещё не прогрелись, накрыть сковороду крышкой и уменьшить огонь.

6. Готовые зразы подавать горячими. По желанию можно дополнить сметаной или любимым соусом.

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