Нежный десерт без духовки за 15 минут: понадобятся всего 4 ингредиента

Нежный десерт из печенья, бананов и сметанного крема можно приготовить примерно за 15 минут без духовки. Для крема понадобятся только сметана и вареное сгущенное молоко, а печенье после нескольких часов в холодильнике станет мягким и хорошо пропитается. Все ингредиенты выкладывают слоями, а сверху десерт посыпают крошкой. Это простой вариант домашних сладостей к чаю, когда не хочется тратить время на выпечку коржей.

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Идея приготовления нежного десерта без выпечки опубликована на странице liliya.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

Печенье – 2 пачки

Сметана – 500 г

Вареное сгущенное молоко – 1 банка

Бананы – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Выложите сметану в глубокую миску, добавьте вареное сгущенное молоко и перемешайте до однородной консистенции.

2. На дно формы выложите слой печенья. При необходимости разломайте кусочки, чтобы они плотно заполнили дно.

3. Равномерно распределите сверху часть крема. Бананы нарежьте кружочками или небольшими кусочками и выложите на крем.

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4. Добавьте следующий слой печенья, смажьте его кремом и снова выложите бананы.

5. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты. Верхний слой покройте кремом.

6. Несколько печенья измельчите в крошку и посыпьте ею десерт.

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7. Поставьте форму в холодильник как минимум на 2 часа, чтобы печенье пропиталось кремом и десерт приобрел нежную текстуру.

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