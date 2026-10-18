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Нежный десерт без духовки за 15 минут: понадобятся всего 4 ингредиента

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
icon 9
Нежный десерт без духовки за 15 минут: понадобятся всего 4 ингредиента
Как приготовить нежный десерт из печенья и бананов. Источник: Создано с помощью ИИ

Нежный десерт из печенья, бананов и сметанного крема можно приготовить примерно за 15 минут без духовки. Для крема понадобятся только сметана и вареное сгущенное молоко, а печенье после нескольких часов в холодильнике станет мягким и хорошо пропитается. Все ингредиенты выкладывают слоями, а сверху десерт посыпают крошкой. Это простой вариант домашних сладостей к чаю, когда не хочется тратить время на выпечку коржей.

Идея приготовления нежного десерта без выпечки опубликована на странице liliya.cooking в Instagram.

Нежный десерт без духовки за 15 минут: понадобятся всего 4 ингредиента

Десерт без выпечки. Источник: Скриншот поста на странице liliya.cooking в Instagram

Ингредиенты:

  • Печенье – 2 пачки
  • Сметана – 500 г
  • Вареное сгущенное молоко – 1 банка
  • Бананы – 2 шт.

Способ приготовления:

Нежный десерт без духовки за 15 минут: понадобятся всего 4 ингредиента

Готовим крем. Источник: Скриншот поста на странице liliya.cooking в Instagram

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1. Выложите сметану в глубокую миску, добавьте вареное сгущенное молоко и перемешайте до однородной консистенции.

2. На дно формы выложите слой печенья. При необходимости разломайте кусочки, чтобы они плотно заполнили дно.

Нежный десерт без духовки за 15 минут: понадобятся всего 4 ингредиента

Выкладываем в форму печенье и крем. Источник: Скриншот поста на странице liliya.cooking в Instagram

3. Равномерно распределите сверху часть крема. Бананы нарежьте кружочками или небольшими кусочками и выложите на крем.

4. Добавьте следующий слой печенья, смажьте его кремом и снова выложите бананы.

Нежный десерт без духовки за 15 минут: понадобятся всего 4 ингредиента

Добавляем бананы. Источник: Скриншот поста на странице liliya.cooking в Instagram

5. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты. Верхний слой покройте кремом.

6. Несколько печенья измельчите в крошку и посыпьте ею десерт.

Нежный десерт без духовки за 15 минут: понадобятся всего 4 ингредиента

Готовый десерт. Источник: Скриншот поста на странице liliya.cooking в Instagram

7. Поставьте форму в холодильник как минимум на 2 часа, чтобы печенье пропиталось кремом и десерт приобрел нежную текстуру.

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