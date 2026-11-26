Домашний паштет из куриной печени можно приготовить без предварительного обжаривания продуктов. Достаточно сложить все ингредиенты в форму, добавить сливки и запечь их в духовке. Яблоко придает паштету приятный вкус, а сливочное масло помогает сделать консистенцию нежнее. После запекания останется только перебить все блендером и дать закуске остыть в холодильнике.

Идея приготовления нежного домашнего паштета из печени опубликована на странице zhuravlina cooking в Instagram.

Ингредиенты:

Куриная печень – 600 г

Лук – 1 большая

Морковь – 1 большая

Яблоко – 1 шт.

Соль – 1 ч.л.

Черный молотый перец – 1/3 ч.л.

Сливочное масло – 40-50 г

Сливки – 150-170 мл.

Способ приготовления:

1. Куриную печень промыть и при необходимости очистить от пленок и лишних прожилок. Лук, морковь и яблоко почистить и нарезать кусочками.

2. Выложить печень и нарезанные овощи с яблоком в форму для запекания. Добавить сливочное масло, соль и черный молотый перец. Залить все сливками.

3. Поставить форму в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 60 минут. После запекания достать ее и немного остудить ингредиенты.

4. Переложить содержимое формы вместе с жидкостью в глубокую емкость и перебить блендером до однородной консистенции. Если паштет должен быть гуще, часть жидкости можно предварительно слить.

5. Попробовать паштет и при необходимости добавить еще соли или сливочного масла. Переложить готовую массу в контейнер, накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник до полного охлаждения.

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