Нежный, вкусный рулет из печенья с кремом и ягодами: рецептом легкого десерта
Печенье – идеальная основа для приготовления вкусных и легких десертов. А крем лучше всего готовить из крем-сыра, сливок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из печенья, с нежным сливочным кремом, ягодами.
Ингредиенты:
- 100 г затяжного печенья с ароматом масла
- 100 мл молока
Для крема:
- 150 г сливочного сыра
- 150 г сливок 33%
- 2 ст. л. сахарной пудры
- клубника
- ваниль
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Способ приготовления:
1. Для крема: смешиваем сливочный сыр с сахарной пудрой, холодные жирные сливки взбиваем до устойчивых пиков и лопаткой соединяем со сливочным сыром.
2. Смазываем кремом, посыпаем мелко нарезанной клубникой и сворачиваем в рулет.
3. Отправляем в холодильник на 1-2 часа.
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