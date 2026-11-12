Нежный, вкусный рулет из печенья с кремом и ягодами: рецептом легкого десерта

Печенье – идеальная основа для приготовления вкусных и легких десертов. А крем лучше всего готовить из крем-сыра, сливок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из печенья, с нежным сливочным кремом, ягодами.

Ингредиенты:

100 г затяжного печенья с ароматом масла

100 мл молока

Для крема:

150 г сливочного сыра

150 г сливок 33%

2 ст. л. сахарной пудры

клубника

ваниль

Способ приготовления:

1. Для крема: смешиваем сливочный сыр с сахарной пудрой, холодные жирные сливки взбиваем до устойчивых пиков и лопаткой соединяем со сливочным сыром.

2. Смазываем кремом, посыпаем мелко нарезанной клубникой и сворачиваем в рулет.

3. Отправляем в холодильник на 1-2 часа.

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