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Нежный, вкусный рулет из печенья с кремом и ягодами: рецептом легкого десерта

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
441
Рецепт десерта
Нежный, вкусный рулет из печенья с кремом и ягодами: рецептом легкого десерта. Источник: pexels.com

Печенье – идеальная основа для приготовления вкусных и легких десертов. А крем лучше всего готовить из крем-сыра, сливок.

Нежный, вкусный рулет из печенья с кремом и ягодами: рецептом легкого десерта

Как из печенья приготовить вкусный десерт

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из печенья, с нежным сливочным кремом, ягодами. 

Ингредиенты: 

  • 100 г затяжного печенья с ароматом масла
  • 100 мл молока

Для крема:

  • 150 г сливочного сыра
  • 150 г сливок 33%
  • 2 ст. л. сахарной пудры
  • клубника
  • ваниль
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Способ приготовления: 

1. Для крема: смешиваем сливочный сыр с сахарной пудрой, холодные жирные сливки взбиваем до устойчивых пиков и лопаткой соединяем со сливочным сыром.

Нежный, вкусный рулет из печенья с кремом и ягодами: рецептом легкого десерта

Крем для десерта

2. Смазываем кремом, посыпаем мелко нарезанной клубникой и сворачиваем в рулет.

Нежный, вкусный рулет из печенья с кремом и ягодами: рецептом легкого десерта

Приготовление рулета

3. Отправляем в холодильник на 1-2 часа.

Нежный, вкусный рулет из печенья с кремом и ягодами: рецептом легкого десерта

Готовый десерт

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