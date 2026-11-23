Если обычные супы уже надоели, можно приготовить нежное первое блюдо с плавленым сыром, курицей и грибами. Благодаря картофелю суп получается сытным, а обжаренные шампиньоны придают ему насыщенный аромат. Плавленый сыр растворяется в горячем бульоне и делает блюдо особенно нежным. Такой суп хорошо подходит для семейного обеда.

Идея приготовления сытного сырного супа опубликована на странице nelly.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

Куриное филе бедра – 3 шт.

Картофель – 3-4 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Грибы – 200 г

Плавленый сыр – 200-250 г

Лавровый лист – по вкусу

Перец горошком – по вкусу

Укроп – несколько веточек

Соль и специи – по вкусу

Масло – для жарки

Вода – для бульона

Способ приготовления:

1. Курятину промойте, положите в кастрюлю и залейте водой. Добавьте лавровый лист, несколько горошин перца и веточки укропа. Поставьте на огонь, доведите до кипения и варите примерно 30 минут. Во время приготовления периодически снимайте пену с поверхности бульона.

2. Картофель очистите и нарежьте небольшими кубиками. Добавьте его в кастрюлю с бульоном и продолжайте варить.

3. Достаньте из кастрюли курятину, лавровый лист, перец и веточки укропа. Мясо немного остудите, нарежьте небольшими кусочками и пока отложите.

4. Лук очистите и мелко нарежьте. Морковь натрите на терке, а грибы нарежьте пластинками или небольшими кусочками.

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5. Разогрейте на сковороде немного масла. Сначала обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте морковь и грибы. Готовьте все вместе, пока овощи не станут мягкими, а грибы не подрумянятся.

6. Переложите зажарку в кастрюлю к картофелю. Добавьте нарезанное куриное мясо и плавленый сыр. Перемешивайте, пока сыр полностью не растворится в бульоне.

7. Добавьте соль и специи по вкусу. Проварите суп еще 2-3 минуты, после чего снимите с огня.

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