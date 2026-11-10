Нежный торт к чаю без добавленного сахара: готовим с морковью и яблоками

Морковно-яблочный торт – интересный вариант домашнего десерта к чаю без добавленного сахара. Коржи готовят из тертой моркови, яблок, яиц и цельнозерновой муки, а для нежного крема используют йогурт и сливочный сыр. Благодаря фруктам и овощам выпечка получается сочной, а корица добавляет ей приятный аромат. Сверху торт можно украсить измельченными орехами.

Идея приготовления нежного морковно-яблочного торта опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты для коржей:

Морковь – 200 г

Яблоки – 300 г

Яйца – 2 шт.

Йогурт 3,2% – 200 г

Цельнозерновая мука – 100 г

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Корица – по вкусу

Подсластитель – по вкусу

Для крема:

Сливочный сыр – 100 г

Йогурт 3,2% – 200 г

Подсластитель – по вкусу

Для украшения:

Орехи – 20 г

Способ приготовления:

1. Морковь очистите и натрите на мелкой терке. Яблоки также очистите по желанию, после чего нарежьте маленькими кубиками или натрите.

2. Смешайте морковь с яблоками, добавьте корицу и подсластитель. Вбейте яйца, влейте йогурт, всыпьте цельнозерновую муку и разрыхлитель. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородности.

3. Форму для выпечки застелите пергаментом и переложите в нее тесто. Равномерно распределите массу и поставьте в разогретую до 180°C духовку на 50-60 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой.

4. Готовый корж достаньте из духовки и полностью остудите. Осторожно разрежьте его горизонтально на две части.

5. Для крема соедините сливочный сыр, йогурт и подсластитель. Взбейте или хорошо перемешайте до однородной консистенции.

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6. Нижний корж смажьте частью крема, накройте вторым коржом и распределите сверху оставшийся крем.

7. Измельчите орехи и посыпьте ими торт. Перед подачей десерт можно поставить в холодильник, чтобы крем стал плотнее.

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