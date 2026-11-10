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Нежный торт к чаю без добавленного сахара: готовим с морковью и яблоками

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
114
Нежный торт к чаю без добавленного сахара: готовим с морковью и яблоками
Рецепт нежного морковно-яблочного торта. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Морковно-яблочный торт – интересный вариант домашнего десерта к чаю без добавленного сахара. Коржи готовят из тертой моркови, яблок, яиц и цельнозерновой муки, а для нежного крема используют йогурт и сливочный сыр. Благодаря фруктам и овощам выпечка получается сочной, а корица добавляет ей приятный аромат. Сверху торт можно украсить измельченными орехами.

Идея приготовления нежного морковно-яблочного торта опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Нежный торт к чаю без добавленного сахара: готовим с морковью и яблоками

Как приготовить морковно-яблочный торт. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

Ингредиенты для коржей:

  • Морковь – 200 г
  • Яблоки – 300 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Йогурт 3,2% – 200 г
  • Цельнозерновая мука – 100 г
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Корица – по вкусу
  • Подсластитель – по вкусу

Для крема:

  • Сливочный сыр – 100 г
  • Йогурт 3,2% – 200 г
  • Подсластитель – по вкусу
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Для украшения:

  • Орехи – 20 г

Способ приготовления:

Нежный торт к чаю без добавленного сахара: готовим с морковью и яблоками

Соединяем все ингредиенты. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

1. Морковь очистите и натрите на мелкой терке. Яблоки также очистите по желанию, после чего нарежьте маленькими кубиками или натрите.

2. Смешайте морковь с яблоками, добавьте корицу и подсластитель. Вбейте яйца, влейте йогурт, всыпьте цельнозерновую муку и разрыхлитель. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородности.

3. Форму для выпечки застелите пергаментом и переложите в нее тесто. Равномерно распределите массу и поставьте в разогретую до 180°C духовку на 50-60 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой.

Нежный торт к чаю без добавленного сахара: готовим с морковью и яблоками

Ставим в духовку. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

4. Готовый корж достаньте из духовки и полностью остудите. Осторожно разрежьте его горизонтально на две части.

5. Для крема соедините сливочный сыр, йогурт и подсластитель. Взбейте или хорошо перемешайте до однородной консистенции.

6. Нижний корж смажьте частью крема, накройте вторым коржом и распределите сверху оставшийся крем.

Нежный торт к чаю без добавленного сахара: готовим с морковью и яблоками

Готовый торт. Источник: Скриншот поста на странице fedorenko pp в Instagram

7. Измельчите орехи и посыпьте ими торт. Перед подачей десерт можно поставить в холодильник, чтобы крем стал плотнее.

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