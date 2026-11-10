Нежный торт к чаю без добавленного сахара: готовим с морковью и яблоками
Морковно-яблочный торт – интересный вариант домашнего десерта к чаю без добавленного сахара. Коржи готовят из тертой моркови, яблок, яиц и цельнозерновой муки, а для нежного крема используют йогурт и сливочный сыр. Благодаря фруктам и овощам выпечка получается сочной, а корица добавляет ей приятный аромат. Сверху торт можно украсить измельченными орехами.
Идея приготовления нежного морковно-яблочного торта опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты для коржей:
- Морковь – 200 г
- Яблоки – 300 г
- Яйца – 2 шт.
- Йогурт 3,2% – 200 г
- Цельнозерновая мука – 100 г
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Корица – по вкусу
- Подсластитель – по вкусу
Для крема:
- Сливочный сыр – 100 г
- Йогурт 3,2% – 200 г
- Подсластитель – по вкусу
Для украшения:
- Орехи – 20 г
Способ приготовления:
1. Морковь очистите и натрите на мелкой терке. Яблоки также очистите по желанию, после чего нарежьте маленькими кубиками или натрите.
2. Смешайте морковь с яблоками, добавьте корицу и подсластитель. Вбейте яйца, влейте йогурт, всыпьте цельнозерновую муку и разрыхлитель. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородности.
3. Форму для выпечки застелите пергаментом и переложите в нее тесто. Равномерно распределите массу и поставьте в разогретую до 180°C духовку на 50-60 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой.
4. Готовый корж достаньте из духовки и полностью остудите. Осторожно разрежьте его горизонтально на две части.
5. Для крема соедините сливочный сыр, йогурт и подсластитель. Взбейте или хорошо перемешайте до однородной консистенции.
6. Нижний корж смажьте частью крема, накройте вторым коржом и распределите сверху оставшийся крем.
7. Измельчите орехи и посыпьте ими торт. Перед подачей десерт можно поставить в холодильник, чтобы крем стал плотнее.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий