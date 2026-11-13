Нежный, как пломбир: готовим молочный десерт из сметаны и желатина без выпечки
Домашний молочный десерт с нежной текстурой можно приготовить без духовки и сложных кулинарных техник. Основу составляют молоко, яичные желтки, сметана и желатин, а ванильный сахар придает лакомству приятный аромат. Сначала молочную смесь заваривают на плите, затем соединяют с другими ингредиентами и охлаждают в холодильнике. Перед подачей десерт украшают тертым шоколадом.
Идея приготовления нежного десерта без выпечки опубликована на странице gubenia.sofiia в Instagram.
Ингредиенты:
- молоко – 300 г
- яичные желтки – 3 шт.
- сахар – 70 г
- ванильный сахар – 10 г
- сметана – 350 г
- желатин – 20 г
- шоколад – для украшения.
Способ приготовления:
1. Залейте желатин 100 г холодного молока и оставьте на время, указанное на упаковке, чтобы он набух. Оставшиеся 200 г молока используйте для приготовления основы.
2. В сотейнике соедините яичные желтки, обычный и ванильный сахар. Тщательно перемешайте венчиком до однородности.
3. Влейте к желтковой смеси 200 г молока и еще раз перемешайте. Поставьте сотейник на небольшой огонь и нагревайте, постоянно помешивая, до появления первых пузырьков. Не оставляйте смесь без присмотра, чтобы она не пригорела.
4. Снимите молочную основу с плиты. Добавьте сметану и набухший желатин. Хорошо перемешайте венчиком, чтобы все ингредиенты полностью соединились.
5. Перелейте смесь в форму или порционные креманки. Оставьте в холодильнике на 1-2 часа, чтобы десерт застыл.
6. Перед подачей посыпьте поверхность тертым шоколадом.
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