Нежный, как пломбир: готовим молочный десерт из сметаны и желатина без выпечки

Домашний молочный десерт с нежной текстурой можно приготовить без духовки и сложных кулинарных техник. Основу составляют молоко, яичные желтки, сметана и желатин, а ванильный сахар придает лакомству приятный аромат. Сначала молочную смесь заваривают на плите, затем соединяют с другими ингредиентами и охлаждают в холодильнике. Перед подачей десерт украшают тертым шоколадом.

Идея приготовления нежного десерта без выпечки опубликована на странице gubenia.sofiia в Instagram.

Ингредиенты:

молоко – 300 г

яичные желтки – 3 шт.

сахар – 70 г

ванильный сахар – 10 г

сметана – 350 г

желатин – 20 г

шоколад – для украшения.

Способ приготовления:

1. Залейте желатин 100 г холодного молока и оставьте на время, указанное на упаковке, чтобы он набух. Оставшиеся 200 г молока используйте для приготовления основы.

2. В сотейнике соедините яичные желтки, обычный и ванильный сахар. Тщательно перемешайте венчиком до однородности.

3. Влейте к желтковой смеси 200 г молока и еще раз перемешайте. Поставьте сотейник на небольшой огонь и нагревайте, постоянно помешивая, до появления первых пузырьков. Не оставляйте смесь без присмотра, чтобы она не пригорела.

4. Снимите молочную основу с плиты. Добавьте сметану и набухший желатин. Хорошо перемешайте венчиком, чтобы все ингредиенты полностью соединились.

5. Перелейте смесь в форму или порционные креманки. Оставьте в холодильнике на 1-2 часа, чтобы десерт застыл.

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6. Перед подачей посыпьте поверхность тертым шоколадом.

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