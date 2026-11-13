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Нежный, как пломбир: готовим молочный десерт из сметаны и желатина без выпечки

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
210
Нежный, как пломбир: готовим молочный десерт из сметаны и желатина без выпечки
Рецепт молочного десерта без выпекания. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Домашний молочный десерт с нежной текстурой можно приготовить без духовки и сложных кулинарных техник. Основу составляют молоко, яичные желтки, сметана и желатин, а ванильный сахар придает лакомству приятный аромат. Сначала молочную смесь заваривают на плите, затем соединяют с другими ингредиентами и охлаждают в холодильнике. Перед подачей десерт украшают тертым шоколадом.

Идея приготовления нежного десерта без выпечки опубликована на странице gubenia.sofiia в Instagram.

Нежный, как пломбир: готовим молочный десерт из сметаны и желатина без выпечки

Рецепт десерта "Пломбир". Источник: Скриншот поста на странице gubenia.sofiia в Instagram

Ингредиенты:

  • молоко – 300 г
  • яичные желтки – 3 шт.
  • сахар – 70 г
  • ванильный сахар – 10 г
  • сметана – 350 г
  • желатин – 20 г
  • шоколад – для украшения.

Способ приготовления:

Нежный, как пломбир: готовим молочный десерт из сметаны и желатина без выпечки

Разводим желатин. Источник: Скриншот поста на странице gubenia.sofiia в Instagram

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1. Залейте желатин 100 г холодного молока и оставьте на время, указанное на упаковке, чтобы он набух. Оставшиеся 200 г молока используйте для приготовления основы.

2. В сотейнике соедините яичные желтки, обычный и ванильный сахар. Тщательно перемешайте венчиком до однородности.

Нежный, как пломбир: готовим молочный десерт из сметаны и желатина без выпечки

Провариваем массу. Источник: Скриншот поста на странице gubenia.sofiia в Instagram

3. Влейте к желтковой смеси 200 г молока и еще раз перемешайте. Поставьте сотейник на небольшой огонь и нагревайте, постоянно помешивая, до появления первых пузырьков. Не оставляйте смесь без присмотра, чтобы она не пригорела.

Нежный, как пломбир: готовим молочный десерт из сметаны и желатина без выпечки

Заливаем массу в форму. Источник: Скриншот поста на странице gubenia.sofiia в Instagram

4. Снимите молочную основу с плиты. Добавьте сметану и набухший желатин. Хорошо перемешайте венчиком, чтобы все ингредиенты полностью соединились.

5. Перелейте смесь в форму или порционные креманки. Оставьте в холодильнике на 1-2 часа, чтобы десерт застыл.

Нежный, как пломбир: готовим молочный десерт из сметаны и желатина без выпечки

Вынимаем десерт из формы. Источник: Скриншот поста на странице gubenia.sofiia в Instagram

6. Перед подачей посыпьте поверхность тертым шоколадом.

Нежный, как пломбир: готовим молочный десерт из сметаны и желатина без выпечки

Готовый десерт. Источник: Скриншот поста на странице gubenia.sofiia в Instagram

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