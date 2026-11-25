Нежный йогуртовый пирог – простой домашний десерт, для которого не нужно замешивать традиционное тесто. Основу составляют натуральный йогурт, яйца и кукурузный крахмал. Благодаря отдельно взбитым белкам выпечка получается легкой и воздушной, по текстуре напоминая нежное суфле. Такой пирог можно подавать на завтрак или как десерт к чаю.

Идея приготовления нежной творожно-йогуртовой запеканки опубликована на странице fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

Яйца – 4 шт.

Натуральный йогурт 3,2% – 400 г

Кукурузный крахмал – 50 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Подсластитель – по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца разделить на белки и желтки. Белки переложить в отдельную сухую миску, а желтки – в другую.

2. К желткам добавить натуральный йогурт, кукурузный крахмал, разрыхлитель и подсластитель. Тщательно перемешать венчиком до однородной консистенции.

3. Белки взбить миксером до образования устойчивых пиков. Они должны хорошо держать форму.

4. Постепенно добавлять йогуртово-желтковую смесь к взбитым белкам. Осторожно перемешивать силиконовой лопаткой движениями снизу вверх, чтобы масса оставалась воздушной.

5. Форму для выпечки застелить пергаментом и перелить в нее готовое тесто. Разровнять поверхность.

6. Поставить пирог в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 50 минут.

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7. После выпекания выключить духовку и оставить пирог внутри до полного остывания. Это поможет ему постепенно остыть и сохранить нежную текстуру.

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