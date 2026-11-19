Если вы хотите приготовить вкусную закуску, идеальной основой будет любой сыр, даже творог, крабовые палочки, печенье.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сыра, и крекера, которая готовится очень легко.

Ингредиенты:

2 плавленых сырка

Майонез

1 зубчик чеснока

Укроп

Соленый крекер

Икра

Способ приготовления:

1. Натрите плавленые сырки и чеснок на мелкой терке.

2. Добавьте майонез, хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной массы.

3. Намажьте начинку на крекер, накройте вторым крекером и слегка прижмите.

Боковые края обваляйте в мелко нарезанном укропе.

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