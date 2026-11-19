Новогодняя закуска из крекера: делимся легким рецептом, которое понравится всем
Если вы хотите приготовить вкусную закуску, идеальной основой будет любой сыр, даже творог, крабовые палочки, печенье.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сыра, и крекера, которая готовится очень легко.
Ингредиенты:
- 2 плавленых сырка
- Майонез
- 1 зубчик чеснока
- Укроп
- Соленый крекер
- Икра
Способ приготовления:
1. Натрите плавленые сырки и чеснок на мелкой терке.
Читайте также
2. Добавьте майонез, хорошо перемешайте все ингредиенты до однородной массы.
3. Намажьте начинку на крекер, накройте вторым крекером и слегка прижмите.
Боковые края обваляйте в мелко нарезанном укропе.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий