Новогодняя закуска из лаваша с вкусной начинкой: делимся легким рецептом
Лаваш – очень простой и вкусный продукт, который может быть идеальной основой для приготовления вкусных закусок, а также чипсов, запеканок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из лаваша, с вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- зеленый лаваш – 2 листа
- тунец в собственном соку – 2 банки
- крем-сыр – 200 г
- яйца – 3 шт.
- огурцы – 2 шт.
- натуральный йогурт – 2 ст. л.
- американская горчица – 2 ч. л.
1. Отвариваем яйца, охлаждаем и натираем на мелкой терке. Соединяем с крем-сыром, добавляем 1 ст. л. йогурта и хорошо перемешиваем.
2. Огурцы нарезаем небольшими кубиками. Сливаем лишнюю жидкость с тунца и разминаем его вилкой.
3. Готовим заправку: 1 ст. л. йогурта смешиваем с американской горчицей. Добавляем заправку к тунцу с огурцом и хорошо перемешиваем.
4. На первый лист зеленого лаваша равномерно выкладываем яичную массу. Накрываем вторым листом лаваша и сверху выкладываем вторую начинку – тунец с огурцом. Плотно сворачиваем в рулет, оборачиваем пищевой пленкой и ставим в холодильник на 20–30 минут, чтобы ролл хорошо держал форму.
5. Нарезаем порционными кусочками – и можно пробовать!
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