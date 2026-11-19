Новогодняя закуска из ветчины с сырной начинкой за 5 минут: делимся рецептом
Если вы хотите приготовить вкусную, легкую закуску для новогоднего стола, идеальным вариантом будут рулетики из ветчины или бекона, хамона с разными начинками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски з ветчины, с начинкой из плавного сыра.
Ингредиенты:
- плавленые сырки 2 шт.
- майонез
- чеснок 2-3 зубчика
- сыр сулугуни-косичка
- балык или бекон, ветчина
- листья салата
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Способ приготовления:
1. Натрите сыр, яйца, чеснок, добавьте майонез, специи, перемешайте.
2. Порежьте ветчину, выложите намазку, сверните, свяжите сыром.
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