Если вы хотите приготовить вкусную, легкую закуску для новогоднего стола, идеальным вариантом будут рулетики из ветчины или бекона, хамона с разными начинками.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски з ветчины, с начинкой из плавного сыра.

Ингредиенты:

плавленые сырки 2 шт.

майонез

чеснок 2-3 зубчика

сыр сулугуни-косичка

балык или бекон, ветчина

листья салата

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, яйца, чеснок, добавьте майонез, специи, перемешайте.

2. Порежьте ветчину, выложите намазку, сверните, свяжите сыром.

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