Оливье по-новому: рецепт вкусного салата для праздничного стола
Салат оливье – очень простое, но вкусно блюдо, которое можно готовить с мясом, колбасой, креветками. А майонез лучше всего готовить домашний, из яиц, горчицы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного, быстрого в приготовлении оливье.
Ингредиенты:
- 2 картофелины
- 1 морковь
- 1 большое вареное филе
- 1/2 фиолетовой луковицы
- 3 маринованных огурца
- 150 г горошка
- 5 яиц, сваренных вкрутую
Соус:
- 2 вареных яйца
- 1 ст. л. лимонного сока
- 1 ст. л. горчицы
- по 1/2 ч. л. соли и перца
- 50 мл масла
- чесноком и базиликом
Способ приготовления:
1. Готовим овощи в духовке/мультипечи/микроволновке, отвариваем филе и яйца Овощи и мясо нарезаем и соединяем вместе.
2. Майонезный соус: 2 вареных яйца, воду, соль, перец, лимонный сок и горчицу смешиваем в высокой емкости, добавляем масло, и взбиваем погружным блендером.
3. Добавляем к салату соус.
4. 5 вареных яиц разделяем на белки и желтки, натираем их отдельно. Из белков на пергаменте делаем прямоугольник, выкладываем сверху натертые желтки и салат, сворачиваем в рулет и оставляем в холодильнике на 1 час, украшаем по желанию и подаем к столу.
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