Оливье по-новому: рецепт вкусного салата для праздничного стола

Салат оливье – очень простое, но вкусно блюдо, которое можно готовить с мясом, колбасой, креветками. А майонез лучше всего готовить домашний, из яиц, горчицы.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного, быстрого в приготовлении оливье.

Ингредиенты:

2 картофелины

1 морковь

1 большое вареное филе

1/2 фиолетовой луковицы

3 маринованных огурца

150 г горошка

5 яиц, сваренных вкрутую

Соус:

2 вареных яйца

1 ст. л. лимонного сока

1 ст. л. горчицы

по 1/2 ч. л. соли и перца

50 мл масла

чесноком и базиликом

Способ приготовления:

1. Готовим овощи в духовке/мультипечи/микроволновке, отвариваем филе и яйца Овощи и мясо нарезаем и соединяем вместе.

2. Майонезный соус: 2 вареных яйца, воду, соль, перец, лимонный сок и горчицу смешиваем в высокой емкости, добавляем масло, и взбиваем погружным блендером.

РЕКЛАМА

3. Добавляем к салату соус.

4. 5 вареных яиц разделяем на белки и желтки, натираем их отдельно. Из белков на пергаменте делаем прямоугольник, выкладываем сверху натертые желтки и салат, сворачиваем в рулет и оставляем в холодильнике на 1 час, украшаем по желанию и подаем к столу.

Главные истории дня

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.