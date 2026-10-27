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Оливье по-новому: рецепт вкусного салата для праздничного стола

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
126
Рецепт оливье
Оливье по-новому: рецепт вкусного салата для праздничного стола. Источник: pinterest.com

Салат оливье – очень простое, но вкусно блюдо, которое можно готовить с мясом, колбасой, креветками. А майонез лучше всего готовить домашний, из яиц, горчицы.

Оливье по-новому: рецепт вкусного салата для праздничного стола

Вкусный оливье

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сытного, быстрого в приготовлении оливье.

Ингредиенты:

  • 2 картофелины
  • 1 морковь
  • 1 большое вареное филе
  • 1/2 фиолетовой луковицы
  • 3 маринованных огурца
  • 150 г горошка
  • 5 яиц, сваренных вкрутую

Соус:

  • 2 вареных яйца
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 1 ст. л. горчицы
  • по 1/2 ч. л. соли и перца
  • 50 мл масла
  • чесноком и базиликом
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Способ приготовления:

1. Готовим овощи в духовке/мультипечи/микроволновке, отвариваем филе и яйца Овощи и мясо нарезаем и соединяем вместе.

Оливье по-новому: рецепт вкусного салата для праздничного стола

Ингредиенты для салата

2. Майонезный соус: 2 вареных яйца, воду, соль, перец, лимонный сок и горчицу смешиваем в высокой емкости, добавляем масло, и взбиваем погружным блендером.

Оливье по-новому: рецепт вкусного салата для праздничного стола

Соус для салата

3. Добавляем к салату соус.

Оливье по-новому: рецепт вкусного салата для праздничного стола

Приготовление салата

4. 5 вареных яиц разделяем на белки и желтки, натираем их отдельно. Из белков на пергаменте делаем прямоугольник, выкладываем сверху натертые желтки и салат, сворачиваем в рулет и оставляем в холодильнике на 1 час, украшаем по желанию и подаем к столу.

Оливье по-новому: рецепт вкусного салата для праздничного стола

Готовый салат

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