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Оливье-рулет для праздничного стола: делимся рецептом оригинального блюда

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
1,1 т.
Рецепт оливье
Оливье-рулет для праздничного стола: делимся рецептом оригинального блюда. Источник: pinterest.com

Салат оливье – классический салат, который умеет готовить каждая хозяйка. Для яркого вкуса можно добавить зелень, горошек, а вместо колбасы – вареное филе.

Оливье-рулет для праздничного стола: делимся рецептом оригинального блюда

Вкусный оливье

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного оливье-рулета, который готовится очень просто.

Ингредиенты: 

  • 2 картофелины
  • 1 морковь
  • 1 большое вареное филе
  • 1/2 фиолетовой луковицы
  • 3 маринованных огурца
  • 150 г горошка
  • 5 яиц, сваренных вкрутую

Соус:

  • 2 вареных яйца
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 1 ст. л. горчицы
  • по 1/2 ч. л. соли и перца
  • 50 мл масла растительного 
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Торт "Пломбир" без духовки: нежный десерт с кремом из сметаны

Способ приготовления: 

1. Готовим овощи в духовке/мультипечи/микроволновке, отвариваем филе и яйца.

Оливье-рулет для праздничного стола: делимся рецептом оригинального блюда

Ингредиенты для салата

2. Овощи и мясо нарезаем и соединяем.

Оливье-рулет для праздничного стола: делимся рецептом оригинального блюда

Соус для салата

3. Майонезный соус: 2 вареных яйца, воду, соль, перец, лимонный сок и горчицу соединяем в высокой емкости, добавляем масло и взбиваем погружным блендером, добавляем соус в салат.

Оливье-рулет для праздничного стола: делимся рецептом оригинального блюда

Приготовление блюда

4. 5 вареных яиц разделяем на белки и желтки, натираем их отдельно. Из белков на пергаменте делаем прямоугольник, выкладываем сверху натертые желтки и салат, закручиваем в рулет и оставляем в холодильнике на 1 час. Украшаем по желанию и подаем к столу!

Оливье-рулет для праздничного стола: делимся рецептом оригинального блюда

Готовый салат

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