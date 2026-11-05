Оливье-рулет для праздничного стола: делимся рецептом оригинального блюда
Салат оливье – классический салат, который умеет готовить каждая хозяйка. Для яркого вкуса можно добавить зелень, горошек, а вместо колбасы – вареное филе.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного оливье-рулета, который готовится очень просто.
Ингредиенты:
- 2 картофелины
- 1 морковь
- 1 большое вареное филе
- 1/2 фиолетовой луковицы
- 3 маринованных огурца
- 150 г горошка
- 5 яиц, сваренных вкрутую
Соус:
- 2 вареных яйца
- 1 ст. л. лимонного сока
- 1 ст. л. горчицы
- по 1/2 ч. л. соли и перца
- 50 мл масла растительного
Способ приготовления:
1. Готовим овощи в духовке/мультипечи/микроволновке, отвариваем филе и яйца.
2. Овощи и мясо нарезаем и соединяем.
3. Майонезный соус: 2 вареных яйца, воду, соль, перец, лимонный сок и горчицу соединяем в высокой емкости, добавляем масло и взбиваем погружным блендером, добавляем соус в салат.
4. 5 вареных яиц разделяем на белки и желтки, натираем их отдельно. Из белков на пергаменте делаем прямоугольник, выкладываем сверху натертые желтки и салат, закручиваем в рулет и оставляем в холодильнике на 1 час. Украшаем по желанию и подаем к столу!
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