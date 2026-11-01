Омлет в тортилье с моцареллой и прошутто: быстрый завтрак на сковороде

Если обычный омлет уже надоел, попробуйте приготовить его в тортилье с овощами и сыром. Для этого блюда яйца сначала обжаривают на сковороде, а затем накрывают тонкой лепешкой и переворачивают. Внутрь добавляют сладкий перец, авокадо, моцареллу и прошутто, после чего тортилью складывают пополам. Такой завтрак готовится быстро, а начинку можно менять по своему вкусу.

Идея приготовления омлета в тортилье на завтрак опубликована на странице julia sportbody в Instagram.

Ингредиенты:

Яйца – 2 шт.

Тортилья – 1 шт.

Соль – по вкусу

Прованские травы или другие специи – по вкусу

Сладкий перец – по вкусу

Авокадо – по вкусу

Тертая моцарелла – по вкусу

Прошутто – по вкусу

Масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Подготовьте яйца. Разбейте их в миску, добавьте соль и прованские травы. Взбейте вилкой или венчиком до однородности.

2. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Вылейте яичную смесь и распределите ее по дну. Готовьте на умеренном огне, пока омлет немного не схватится, но его поверхность еще будет оставаться влажной.

3. Добавьте тортилью. Положите лепешку поверх омлета и слегка прижмите. Когда яичная масса достаточно схватится, осторожно переверните конструкцию лопаткой так, чтобы тортилья оказалась снизу.

4. На одну половину омлета с тортильей положите нарезанный сладкий перец, кусочки авокадо, тертую моцареллу и прошутто.

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5. Сложите тортилью. Накройте начинку свободной половиной лепешки, чтобы получился полумесяц. Слегка прижмите лопаткой.

6. Доведите до готовности. Накройте сковороду крышкой и готовьте еще несколько минут на небольшом огне. Когда сыр расплавится, а тортилья подрумянится с обеих сторон, снимите блюдо с плиты.

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