Омлет в тортилье с моцареллой и прошутто: быстрый завтрак на сковороде
Если обычный омлет уже надоел, попробуйте приготовить его в тортилье с овощами и сыром. Для этого блюда яйца сначала обжаривают на сковороде, а затем накрывают тонкой лепешкой и переворачивают. Внутрь добавляют сладкий перец, авокадо, моцареллу и прошутто, после чего тортилью складывают пополам. Такой завтрак готовится быстро, а начинку можно менять по своему вкусу.
Идея приготовления омлета в тортилье на завтрак опубликована на странице julia sportbody в Instagram.
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт.
- Тортилья – 1 шт.
- Соль – по вкусу
- Прованские травы или другие специи – по вкусу
- Сладкий перец – по вкусу
- Авокадо – по вкусу
- Тертая моцарелла – по вкусу
- Прошутто – по вкусу
- Масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Подготовьте яйца. Разбейте их в миску, добавьте соль и прованские травы. Взбейте вилкой или венчиком до однородности.
2. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Вылейте яичную смесь и распределите ее по дну. Готовьте на умеренном огне, пока омлет немного не схватится, но его поверхность еще будет оставаться влажной.
3. Добавьте тортилью. Положите лепешку поверх омлета и слегка прижмите. Когда яичная масса достаточно схватится, осторожно переверните конструкцию лопаткой так, чтобы тортилья оказалась снизу.
4. На одну половину омлета с тортильей положите нарезанный сладкий перец, кусочки авокадо, тертую моцареллу и прошутто.
5. Сложите тортилью. Накройте начинку свободной половиной лепешки, чтобы получился полумесяц. Слегка прижмите лопаткой.
6. Доведите до готовности. Накройте сковороду крышкой и готовьте еще несколько минут на небольшом огне. Когда сыр расплавится, а тортилья подрумянится с обеих сторон, снимите блюдо с плиты.
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