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Омлет в тортилье с моцареллой и прошутто: быстрый завтрак на сковороде

Екатерина ЯговичЕкатерина Ягович
Time to read1 мин
12
Омлет в тортилье с моцареллой и прошутто: быстрый завтрак на сковороде
Рецепт вкусного омлета в тортилье. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Если обычный омлет уже надоел, попробуйте приготовить его в тортилье с овощами и сыром. Для этого блюда яйца сначала обжаривают на сковороде, а затем накрывают тонкой лепешкой и переворачивают. Внутрь добавляют сладкий перец, авокадо, моцареллу и прошутто, после чего тортилью складывают пополам. Такой завтрак готовится быстро, а начинку можно менять по своему вкусу.

Идея приготовления омлета в тортилье на завтрак опубликована на странице julia sportbody в Instagram.

Омлет в тортилье с моцареллой и прошутто: быстрый завтрак на сковороде

Рецепт омлета в тортилье. Источник: Скриншот поста на странице julia sportbody в Instagram

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт.
  • Тортилья – 1 шт.
  • Соль – по вкусу
  • Прованские травы или другие специи – по вкусу
  • Сладкий перец – по вкусу
  • Авокадо – по вкусу
  • Тертая моцарелла – по вкусу
  • Прошутто – по вкусу
  • Масло – для жарки

Способ приготовления:

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Омлет в тортилье с моцареллой и прошутто: быстрый завтрак на сковороде

Выливаем яйца в сковороду. Источник: Скриншот поста на странице julia sportbody в Instagram

1. Подготовьте яйца. Разбейте их в миску, добавьте соль и прованские травы. Взбейте вилкой или венчиком до однородности.

2. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Вылейте яичную смесь и распределите ее по дну. Готовьте на умеренном огне, пока омлет немного не схватится, но его поверхность еще будет оставаться влажной.

Омлет в тортилье с моцареллой и прошутто: быстрый завтрак на сковороде

Выкладываем сверху тортилью. Источник: Скриншот поста на странице julia sportbody в Instagram

3. Добавьте тортилью. Положите лепешку поверх омлета и слегка прижмите. Когда яичная масса достаточно схватится, осторожно переверните конструкцию лопаткой так, чтобы тортилья оказалась снизу.

4. На одну половину омлета с тортильей положите нарезанный сладкий перец, кусочки авокадо, тертую моцареллу и прошутто.

Омлет в тортилье с моцареллой и прошутто: быстрый завтрак на сковороде

Добавляем начинку. Источник: Скриншот поста на странице julia sportbody в Instagram

5. Сложите тортилью. Накройте начинку свободной половиной лепешки, чтобы получился полумесяц. Слегка прижмите лопаткой.

Омлет в тортилье с моцареллой и прошутто: быстрый завтрак на сковороде

Накрываем сверху. Источник: Скриншот поста на странице julia sportbody в Instagram

6. Доведите до готовности. Накройте сковороду крышкой и готовьте еще несколько минут на небольшом огне. Когда сыр расплавится, а тортилья подрумянится с обеих сторон, снимите блюдо с плиты.

Омлет в тортилье с моцареллой и прошутто: быстрый завтрак на сковороде

Готовый завтрак. Источник: Скриншот поста на странице julia sportbody в Instagram

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