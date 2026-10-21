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Опята на зиму: рецепт вкусной закуски

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
54
Рецепт грибов
Опята на зиму: рецепт вкусной закуски. Источник: Сгенерировано ИИ

Опята – очень вкусные грибы, которые можно мариновать, солить, тушить, готовить супы, салаты, закуски, паштеты. 

Опята на зиму: рецепт вкусной закуски

Как вкусно замариновать опята. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных маринованных опят, с маринадом из уксуса, 

Ингредиенты на одну банку 0,5 л:

  • Отваренные опята
  • Соль – 1 ч. л.
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Уксус 9% – 1 ст. л.
  • Вода – сколько войдет
  • Черный перец горошком – 4-5 шт.
  • Душистый перец – 2-3 шт.
  • Лавровый лист – 1 шт.
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Способ приготовления: 

1. Опята хорошо почистите и промойте. Выложите их в кастрюлю, залейте водой, добавьте лимонную кислоту на кончике ножа и варите 50 минут.

Опята на зиму: рецепт вкусной закуски

Промываем грибы. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

2. Затем отбросьте грибы на дуршлаг, промойте холодной проточной водой и оставьте, чтобы стекла лишняя жидкость.

Опята на зиму: рецепт вкусной закуски

Готовим маринад. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

3. На дно чистых банок кладу черный и душистый перец, лавровый лист. Наполните банки грибами до плечиков. В каждую банку добавьте соль, сахар и уксус. Долейте питьевую воду до верха, накрываю крышками и стерилизую в кастрюле с водой 40 минут с момента закипания. После стерилизации герметично закрутите банки, переверните.

Опята на зиму: рецепт вкусной закуски

Готовые грибы. Источник: Сгенерировано с помощью ИИ

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