Опята на зиму: рецепт вкусной закуски
Опята – очень вкусные грибы, которые можно мариновать, солить, тушить, готовить супы, салаты, закуски, паштеты.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных маринованных опят, с маринадом из уксуса,
Ингредиенты на одну банку 0,5 л:
- Отваренные опята
- Соль – 1 ч. л.
- Сахар – 1 ст. л.
- Уксус 9% – 1 ст. л.
- Вода – сколько войдет
- Черный перец горошком – 4-5 шт.
- Душистый перец – 2-3 шт.
- Лавровый лист – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Опята хорошо почистите и промойте. Выложите их в кастрюлю, залейте водой, добавьте лимонную кислоту на кончике ножа и варите 50 минут.
2. Затем отбросьте грибы на дуршлаг, промойте холодной проточной водой и оставьте, чтобы стекла лишняя жидкость.
3. На дно чистых банок кладу черный и душистый перец, лавровый лист. Наполните банки грибами до плечиков. В каждую банку добавьте соль, сахар и уксус. Долейте питьевую воду до верха, накрываю крышками и стерилизую в кастрюле с водой 40 минут с момента закипания. После стерилизации герметично закрутите банки, переверните.
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