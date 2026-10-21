Опята на зиму: рецепт вкусной закуски

Опята – очень вкусные грибы, которые можно мариновать, солить, тушить, готовить супы, салаты, закуски, паштеты.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных маринованных опят, с маринадом из уксуса,

Ингредиенты на одну банку 0,5 л:

Отваренные опята

Соль – 1 ч. л.

Сахар – 1 ст. л.

Уксус 9% – 1 ст. л.

Вода – сколько войдет

Черный перец горошком – 4-5 шт.

Душистый перец – 2-3 шт.

Лавровый лист – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Опята хорошо почистите и промойте. Выложите их в кастрюлю, залейте водой, добавьте лимонную кислоту на кончике ножа и варите 50 минут.

2. Затем отбросьте грибы на дуршлаг, промойте холодной проточной водой и оставьте, чтобы стекла лишняя жидкость.

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3. На дно чистых банок кладу черный и душистый перец, лавровый лист. Наполните банки грибами до плечиков. В каждую банку добавьте соль, сахар и уксус. Долейте питьевую воду до верха, накрываю крышками и стерилизую в кастрюле с водой 40 минут с момента закипания. После стерилизации герметично закрутите банки, переверните.

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