Привычный салат "Селедка под шубой" можно подать в необычном формате – приготовить из его ингредиентов аккуратные роллы. Вместо традиционного салата используют тонкие свекольные блины, в которые заворачивают картофель, морковь, свеклу и селедку. Для нежной начинки готовят густой соус из сливочного сыра и майонеза. Такая закуска выглядит ярко, хорошо держит форму и станет интересной альтернативой привычным блюдам на праздничном столе.

Идея приготовления салата "Селедка под шубой" в виде рулета опубликована на странице mil alexx в Instagram.

Ингредиенты для блинов:

Вареная свекла – 1 шт.

Молоко – 270 мл.

Яйцо – 1 шт.

Мука – 80 г

Масло – 1 ст.л.

Соль и сахар – по щепотке

Для начинки:

Вареная свекла – 2 шт.

Картофель – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Филе сельди в масле – 200 г

Сливочный сыр – 130 г

Майонез – 50 г

Способ приготовления:

1. Заранее подготовьте овощи для начинки: запеките или отварите картофель, морковь и свеклу до готовности. Остудите и очистите их.

2. Для свекольных блинов нарежьте вареную свеклу и переложите ее в чашу блендера. Добавьте яйцо, молоко, масло, муку, щепотку соли и сахара. Взбейте все до однородной массы без комочков.

3. Разогрейте сковороду и при необходимости слегка смажьте ее маслом. Жарьте блины на среднем огне с обеих сторон, как обычно. Из указанного количества продуктов должно получиться примерно 6-7 штук. Одна сторона может подрумяниться сильнее – это не помешает, ведь при формировании роллов ее нужно будет положить внутрь.

4. Свеклу, картофель и морковь для начинки натрите на терке. Филе сельди нарежьте длинными тонкими полосками.

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5. В отдельной миске смешайте сливочный сыр с майонезом до однородной консистенции. Такой соус получается гуще, чем обычный майонез, поэтому начинка не будет вытекать при нарезании роллов.

6. Положите блин поджаренной стороной вверх. Тонким слоем распределите по нему морковь, картофель и свеклу, оставляя немного свободного места у краев.

7. С одной стороны выложите две полоски сельди, рядом добавьте несколько полосок сливочно-майонезного соуса. Плотно сверните блин в рулет, стараясь не повредить его.

8. Готовые рулеты нарежьте порционными кусочками и выложите на тарелку. По желанию украсьте зеленью и подавайте к столу.

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